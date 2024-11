心理健康比照CPR 打造全民防護網 今啟動首批種子訓練

當查覺身旁親友面臨心理困擾,卻擔心忽略求助訊後會釀成悲劇,或擔心關心可能弄巧成拙,衛福部與華人心理治療研究發展基金會合作,引進澳洲「心理健康急救」( Mental Health First Aid,MHFA),希望讓一般民眾辨認心理危機,達到前端預防效果,今天為開啟第一批種子教師訓練課程。

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森說,生理呼吸不正常時,可以使用CPR(心肺復甦術)來搶救患者,而心理健康出狀況時,需要的急救即是「心理健康急救」,口訣是「傾、聽、給、鼓、勵(ALGEE)」,希望透過訓練,讓一般人民眾有信心跟能力幫助人。

衛福部心理健康司專門委員洪嘉璣指出,衛福部110年開始討論,從澳洲引進心理健康急救相關規畫,今年正式簽約;國際心理健康急救澳洲總部於11月28日起至12月2日,派員來台進行第一批講師培訓,參訓人員共16人,包括精神科醫師、心理師、社工師、職能治療師、精神科護理師等專業人員,及生命線、自殺防治中心與縣市政府社區心理衛生中心人員等。

洪嘉璣說,心理健康急救方案已經納入「全民心理健康韌性計畫(114-119年)」,並結合跨部會合作,特別是教育部、內政部警消等容易接觸高風險族群的單位。目前希望培育千名種子講師,並且逐步建立急救員,建構支持性的環境讓心理健康出現問題的民眾可以被接住。

華人心理治療研究發展基金會董事長王浩威說,心理健康問題彷彿是一個冰山,自殺就是冰山一角,希望透過「心理健康急救」引進讓冰山慢慢化解。國際心理健康急救品質及研究經理Janie McCullagh說,一般人在經過訓練前有些話可能說不口,例如不敢問「你有自殺念頭嗎?」,擔憂問出口後反而增加風險。

張書森強調,此次訓練並非針對專業人員,希望讓一般大眾可以得到技巧。根據調查面對身旁親友面臨心理危機時,有七、八成的民眾會試圖說服不要自殺,可是反而讓當事者無法得到同理跟傾聽,實證也顯示,旁人詢問「是否有自殺念頭」不會增加自殺風險,反而有機會化危機為轉機。

心理急救口訣:傾、聽、給、鼓、勵(ALGEE)

MHFA標準課程共12小時,內容包括介紹憂鬱、焦慮、精神病、物質濫用、飲食失調等精神障礙,教導包括自殺、自傷、恐慌發作、創傷、嚴重精神病發作、攻擊行為的緊急救援。

心理急救五行動包括:

行動一「傾」(Approach the person, assess and assist with any crisis)接觸及評估當事人的情況,觀察有否有自傷或傷人的風險。

行動二「聽」(Listen non-judgmentally)不帶批判性地聆聽,細心聆聽當事人的心聲及感受,給予空間讓對方表達。

行動三「給」(Give support and information)給予當事人支持,例如陪伴當事人做一些減壓及紓緩的活動,以及提供資訊與意見。

行動四「鼓」(Encourage the person to get appropriate professional help)鼓勵當事人尋求合適的專業援助。

行動五「勵」(Encourage other supports)鼓勵當事人尋求其他支援,例如向朋友傾訴心事等。 衛福部跟華人心理治療基金會合作引進澳洲「心理健康急救」,中午在台北舉行記者會,透過「傾、聽、給、鼓、勵(ALGEE)」五行動,為有心理危機的民眾,及時伸出援手,給予適切的協助。華人心理治療研究發展基金會董事長王浩威(前排右二)、台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森(前排右三)、衛生福利部心理健康司專委洪嘉璣(前排左四)和來自澳洲的國際心理健康急救品質及研究經理Janie McCullagh (前排右四)等專家與學員一同合影。記者林伯東/攝影

★珍惜生命,若您或身邊的人有心理困擾,可撥打

安心專線:1925|生命線協談專線:1995|張老師專線:1980