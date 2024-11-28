心理健康比照CPR 打造全民防護網 今啟動首批種子訓練

當查覺身旁親友面臨心理困擾，卻擔心忽略求助訊後會釀成悲劇，或擔心關心可能弄巧成拙，衛福部與華人心理治療研究發展基金會合作，引進澳洲「心理健康急救」（ Mental Health First Aid,MHFA），希望讓一般民眾辨認心理危機，達到前端預防效果，今天為開啟第一批種子教師訓練課程。

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森說，生理呼吸不正常時，可以使用CPR（心肺復甦術）來搶救患者，而心理健康出狀況時，需要的急救即是「心理健康急救」，口訣是「傾、聽、給、鼓、勵（ALGEE）」，希望透過訓練，讓一般人民眾有信心跟能力幫助人。

衛福部心理健康司專門委員洪嘉璣指出，衛福部110年開始討論，從澳洲引進心理健康急救相關規畫，今年正式簽約；國際心理健康急救澳洲總部於11月28日起至12月2日，派員來台進行第一批講師培訓，參訓人員共16人，包括精神科醫師、心理師、社工師、職能治療師、精神科護理師等專業人員，及生命線、自殺防治中心與縣市政府社區心理衛生中心人員等。

洪嘉璣說，心理健康急救方案已經納入「全民心理健康韌性計畫（114-119年）」，並結合跨部會合作，特別是教育部、內政部警消等容易接觸高風險族群的單位。目前希望培育千名種子講師，並且逐步建立急救員，建構支持性的環境讓心理健康出現問題的民眾可以被接住。

華人心理治療研究發展基金會董事長王浩威說，心理健康問題彷彿是一個冰山，自殺就是冰山一角，希望透過「心理健康急救」引進讓冰山慢慢化解。國際心理健康急救品質及研究經理Janie ＭcCullagh說，一般人在經過訓練前有些話可能說不口，例如不敢問「你有自殺念頭嗎？」，擔憂問出口後反而增加風險。

張書森強調，此次訓練並非針對專業人員，希望讓一般大眾可以得到技巧。根據調查面對身旁親友面臨心理危機時，有七、八成的民眾會試圖說服不要自殺，可是反而讓當事者無法得到同理跟傾聽，實證也顯示，旁人詢問「是否有自殺念頭」不會增加自殺風險，反而有機會化危機為轉機。

心理急救口訣:傾、聽、給、鼓、勵（ALGEE）

MHFA標準課程共12小時，內容包括介紹憂鬱、焦慮、精神病、物質濫用、飲食失調等精神障礙，教導包括自殺、自傷、恐慌發作、創傷、嚴重精神病發作、攻擊行為的緊急救援。

心理急救五行動包括：

行動一「傾」（Approach the person, assess and assist with any crisis）接觸及評估當事人的情況，觀察有否有自傷或傷人的風險。

行動二「聽」（Listen non-judgmentally）不帶批判性地聆聽，細心聆聽當事人的心聲及感受，給予空間讓對方表達。

行動三「給」（Give support and information）給予當事人支持，例如陪伴當事人做一些減壓及紓緩的活動，以及提供資訊與意見。

行動四「鼓」（Encourage the person to get appropriate professional help）鼓勵當事人尋求合適的專業援助。

行動五「勵」（Encourage other supports）鼓勵當事人尋求其他支援，例如向朋友傾訴心事等。 衛福部跟華人心理治療基金會合作引進澳洲「心理健康急救」，中午在台北舉行記者會，透過「傾、聽、給、鼓、勵（ALGEE）」五行動，為有心理危機的民眾，及時伸出援手，給予適切的協助。華人心理治療研究發展基金會董事長王浩威（前排右二）、台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森（前排右三）、衛生福利部心理健康司專委洪嘉璣（前排左四）和來自澳洲的國際心理健康急救品質及研究經理Janie McCullagh （前排右四）等專家與學員一同合影。記者林伯東／攝影

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