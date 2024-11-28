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癱坐輪椅竟是「頸椎段脊髓神經病變」 手術解壓老翁重拾行走能力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。記者周宗禎／攝影
李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。記者周宗禎／攝影

台南李姓老人退休仍活力十足，一次運動熱身扭動脖子忽然劇烈疼痛，輾轉求醫試多種止痛藥無效，一周後只能坐輪椅就醫。柳營奇美醫院經神經外科主治醫師呂忠哲表示，檢查發現頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經已壓到「只剩一條線」、神經缺血變色十分危急。還好及時發現手術，一個月恢復健康。

呂忠哲表示，現在許多人常低頭滑手機、長時間看螢幕打電腦或姿勢不良，就可能造成頸椎退化。或是當頸椎一個瞬間壓力過大例如外傷、運動傷害、按摩等，就有可能造成急性椎間盤突出。

他說，患者最初可能是頸椎神經根壓迫產生症狀，包含肩頸痠痛，手臂到手指產生麻痛、無力。若合併有步態不穩、下肢無力、全身緊繃感甚至嚴重到大小便困難時，就可能是頸椎脊髓受壓警訊，應及早就醫檢查，必要時須手術治療。頸椎壓迫症狀變化多，精準診斷是關鍵。

呂忠哲醫師表示，發現患者是頸椎段脊髓神經病變導致下肢無力症狀，隨即安排住院檢查，因頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經，已被壓到神經因缺血變色，十分危急，立即手術。

相關手術方式多樣，目前主流包括人工椎間盤置換術和頸椎融合固定術。兩者主要差異在人工椎間盤置換術保留頸椎活動性、復原較快，但不適合骨質疏鬆或脊椎滑脫的患者；頸椎融合固定術則適用結構不穩定情況，但術後活動角度較差。因此醫師會根據病情與病人討論，並選擇適合的方式。

呂忠哲表示，健康的頸椎是行動自由的關鍵，預防頸椎病變首先保持良好的姿勢，盡量避免長時間低頭，坐姿保持背部挺直，肩膀放鬆。也要避免長時間保持相同姿勢，由於長時間維持同一姿勢會加重頸部壓力，每隔一段時間，起身走動或進行頸部伸展運動，有助於放鬆緊繃的肌肉，預防疲勞和退化。

其次要保持正確的睡眠姿勢，選擇合適的枕頭，枕頭的高度應該使你的脖部保持自然的曲線，另外需避免長時間趴睡。另可藉由適當運動來強化肩頸肌肉，加強頸部支撐，就能有效降低發生頸椎病變機會。

李姓患者說，原本看了好幾位骨科醫師，情況沒有改善，而且越來越嚴重，不但脖子痛、雙腳沒力，連站都站不起來，手腳還麻。因為家人在柳營奇美工作就推薦他找神經外科呂忠哲醫師，

李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。記者周宗禎／攝影
李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。記者周宗禎／攝影

伸展運動 患者 醫師

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