快訊

鄭英耀駁高中生「心智不成熟」說法 賴士葆：真的有聽到官員說

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

拈花惹草園藝課程療癒身心 助2名思覺失調患者重返職場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。圖／台中榮總提供
台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。圖／台中榮總提供

台中榮總與台中農業改良場合作，帶領24名病友「拈花惹草」園藝課程，經12周訓練，病友在症狀、角色功能、自我照顧能力和動作協調等都有顯著進步，更有2人重返職場生活，研究成果提交至國際期刊發表。

台中榮總精神部主任周元華說，思覺失調症為精神科重大疾病，國內盛行率約千分之六，台中榮總近5年收治逾7000名患者。患者急性發作時常出現幻覺、妄想等症狀，即使經過藥物治療，仍可能留下動作緩慢、無活力及社會功能障礙等殘餘症狀，因此長期復健治療不可或缺，不僅有助病患復原，更可減輕社會負擔。

台中榮總院長陳適安說明，院方去年與台中農改場簽署合作協議書，開創運用園藝治療模式治療思覺失調症患者的嶄新嘗試。精神部臨床觀察發現，病友手部精細動作較一般人遲緩，醫療團隊與農改場專家討論後，量身打造每周一次、每次1.5小時的園藝課程，以精細動作訓練為主、粗大動作為輔，並特別加強互動討論。

台中農改場副場長蕭政弘說，期盼透過適當的藥物治療及園藝治療等輔助療法，患者有機會回歸正常生活，更期待合作模式開啟農業部各改良場園藝療育服務範圍。

病友們剛開始以為園藝就是在太陽下挖土種花，半推半就才參加園藝課，但隨著課程推展，病友們積極參與課堂討論、詢問下次課程內容，也會與家人分享作品。

精神部醫師劉柏伸說，病友分享園藝創作讓心情變得愉悅，完成作品更帶來成就感與藝術氣息。精神部將在第二醫療大樓1樓設立「慢活屋」庇護工作訓練商店，販售病友製作的中醫茶飲和花藝作品。

周元華說明，這項創新治療模式更計畫擴展至雙向情緒障礙、重度憂鬱症等其他精神疾病的治療領域，期待成為重要的輔助治療選項。

台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。圖／台中榮總提供
台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。圖／台中榮總提供
台中榮總職能治療師蘇聆喬（左）與台中農改場副研究員陳蓓真（右）協助並指導學員小葵植物上板。圖／台中榮總提供
台中榮總職能治療師蘇聆喬（左）與台中農改場副研究員陳蓓真（右）協助並指導學員小葵植物上板。圖／台中榮總提供

台中榮總 園藝 患者

延伸閱讀

彰化田尾園藝設計展國際化 新加坡學生爭取來此一遊

屏科大百年校慶 療癒庭園開幕培訓園藝治療師實踐基地

立法院外交國防委員會赴台中榮總 考察精準醫療照護

台中榮總42周年院慶 蕭美琴到場切蛋糕、讚院長斜槓

相關新聞

首波冷氣團達標！氣象署：明天、周六晨最冷 探10度低溫

今年入秋以來第一波大陸冷氣團今晨達標。中央氣象署預報員官欣平今天表示，輻射冷卻及大陸冷氣團影響，明天、周六清晨會是最冷的...

併排停車、不遵守規則多！交安大調查：愈高年級學童信心愈不足

根據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，達1萬1858人，創下新高，今年截至8月也有7981人。遠通電收、靖娟兒童...

波波牙醫爭議 卓榮泰：50實習名額不變 偏鄉計畫本土優先

波波醫師爭議延燒，行政院長卓榮泰日前與本土小牙醫聯盟交換意見，承諾每年50名國外牙醫畢業生回台實習名額不會增加，並要求衛...

苗栗三灣8.4度 賈新興：今深夜至明晨最冷 探6度低溫

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天平地最低氣溫為苗栗三灣8.4度、新北石碇8.8度、新竹峨眉9.2度，中央氣象署已發布低溫特...

苗栗8.6度！4縣市低溫特報 白天稍回溫 入夜更冷再跌到1字頭

入冬第一波大陸冷氣團發威，中央氣象署發布4縣市低溫特報，今天大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北至苗栗局部地...

冷氣團來襲日夜溫差大 醫師：心血管病患者要特別注意警訊

大陸冷氣團南下，今晨氣溫明顯下降，心臟科醫師提醒有心血管疾病或慢性疾病民眾，早晚及室內外溫差大時，務必特別留意身體狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。