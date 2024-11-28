2大叔腹痛難忍！ 醫師手術竟取出矽膠手套、4顆電池

誤食異物不只幼童和老人。南投醫院最近接連處理40歲男子誤食矽膠手套，另名32歲男子更一次吞了4顆3號電池，送醫急救，幸好及時手術取出，沒有造成食道、腸胃破裂，引發腹膜炎、敗血症而危及生命。

南投醫院表示，40歲男性病患因為腹脹、噁心、嘔吐多日，原以為是消化不良，但服用胃散數日仍未改善，到南投醫院就醫。醫師透過內視鏡檢查，發現胃有一坨不明異物，外科醫師許家榮以腹腔鏡微創手術，取出一雙矽膠手套。

矽膠在胃中停留一段時間，無法被胃酸消化，變成一坨又黑又硬異物卡在十二指腸，導致無法消化、嘔吐等不適症狀，所幸手術後症狀便獲得緩解，術後不到一周出院。

32歲男病患則是吞了4顆3號電池，被送至急診就醫，X光可看到電池在患者的胃部及十二指腸，肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡手術，成功將電池取出，術後隔日便可出院。

許家榮表示，誤食異物的治療，需依個別狀況決定處置方式。若異物卡在食道或胃時，評估狀況後使用內視鏡取出。但若異物過大，像是矽膠手套就無法用內視鏡夾出時；或是異物已經抵達腸道，但可能卡在小腸，就要手術才能解決問題。

民眾誤食的異物五花八門，不論是因為好奇心、身心障礙者、老人或幼童誤食等狀況，許家榮提醒，誤食異物可能造成食道、胃腸破裂、引發腹膜炎或敗血症等併發症而危及性命。