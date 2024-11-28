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2大叔腹痛難忍！ 醫師手術竟取出矽膠手套、4顆電池

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院接連有民眾誤食異物，醫院安排手術取出。圖／南投醫院提供
南投醫院接連有民眾誤食異物，醫院安排手術取出。圖／南投醫院提供

誤食異物不只幼童和老人。南投醫院最近接連處理40歲男子誤食矽膠手套，另名32歲男子更一次吞了4顆3號電池，送醫急救，幸好及時手術取出，沒有造成食道、腸胃破裂，引發腹膜炎、敗血症而危及生命。

南投醫院表示，40歲男性病患因為腹脹、噁心、嘔吐多日，原以為是消化不良，但服用胃散數日仍未改善，到南投醫院就醫。醫師透過內視鏡檢查，發現胃有一坨不明異物，外科醫師許家榮以腹腔鏡微創手術，取出一雙矽膠手套。

矽膠在胃中停留一段時間，無法被胃酸消化，變成一坨又黑又硬異物卡在十二指腸，導致無法消化、嘔吐等不適症狀，所幸手術後症狀便獲得緩解，術後不到一周出院。

32歲男病患則是吞了4顆3號電池，被送至急診就醫，X光可看到電池在患者的胃部及十二指腸，肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡手術，成功將電池取出，術後隔日便可出院。

許家榮表示，誤食異物的治療，需依個別狀況決定處置方式。若異物卡在食道或胃時，評估狀況後使用內視鏡取出。但若異物過大，像是矽膠手套就無法用內視鏡夾出時；或是異物已經抵達腸道，但可能卡在小腸，就要手術才能解決問題。

民眾誤食的異物五花八門，不論是因為好奇心、身心障礙者、老人或幼童誤食等狀況，許家榮提醒，誤食異物可能造成食道、胃腸破裂、引發腹膜炎或敗血症等併發症而危及性命。

醫師呼籲，不要輕易嘗試吞食意外，鈕扣電池、尖銳物品避免小孩誤食；老年人除簡化家中物品擺放，可以在包裝上寫上大字的警示詞，降低誤食的機會。吞入異物的嚴重程度可大可小，要看異物是否尖銳或是否有腐蝕性，以及異物停留在體內的位置及時間長短而定，部分非尖銳的異物大多可以等待身體自然排出，但如果不慎誤食的異物有危險性，例如別針、鈕扣電池或巴克球，應盡快就醫取出，避免造成嚴重的併發症。

32歲男子誤食電池，透過X光可看出4顆電池卡在腹部。圖／南投醫院提供
32歲男子誤食電池，透過X光可看出4顆電池卡在腹部。圖／南投醫院提供
40歲男子誤食矽膠手套，因卡在胃中多日，矽膠手套已經發黑變成一團。圖／南投醫院提供
40歲男子誤食矽膠手套，因卡在胃中多日，矽膠手套已經發黑變成一團。圖／南投醫院提供

微創手術 異物 醫師

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