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冬夜睡眠防猝死 醫建議得戴上「這2物」助一覺到天亮

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。本報資料照片
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。本報資料照片

台灣進入冬季，近日又碰上冷氣團來襲，氣溫驟降，導致晚上鑽進被窩時，得先忍受一陣冷冽。醫師提醒，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風心肌梗塞，特別是急性心肌梗塞，最常發生在剛起床的2到3小時內，呼籲有慢性疾病的民眾，睡覺時，可以戴上帽子、圍巾保護頭部、頸部，床邊得放一件衣服，起床前先在被窩中穿好再起床，避免溫差增加猝死風險。

氣溫大幅降低，早晚溫差大，血管容易收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞以及腦中風的機率。國健署指出，三高患者最容易受到影響，呼籲民眾應落實量測血壓，外出時採洋蔥式穿法、注意頭頸部保暖，隨身多帶一件外套，有慢性病者應規律用藥，降低溫差大帶來的風險。

中醫師陳潮宗表示，夜晚以及清晨通常是心肌梗塞或是腦中風較容易發生的時刻，別以為只要窩在被窩中，暖呼呼的就沒事。早起時，如果貿然掀開棉被，身體溫差瞬間出現變化，會讓血管收縮，大幅增加中風機率。他建議，床邊最好放一件衣服，起床前，現在被窩裡穿好，再慢慢離開被窩，能降低身體與外界的溫差。

睡覺時，不少人會忽略頭部與頸部，陳潮宗說，如果所處的睡眠環境溫度過低，如戶外露營睡帳棚，露出的頭部與頸部，與身體的溫差過大，也可能增加出現血栓的機率，他呼籲，若處這類的環境，應該加戴帽子以及圍巾或是脖圍，讓身體在睡眠時，溫度是一致的。

他提到，頸部有風池穴、風門穴、風府穴，寒邪最容易透過頸部入侵，因此頸部要特別注意保暖，不僅是在睡覺期間，或是外出時，都建議可以帶一條圍巾避免染上風寒。冬天入睡前，他也建議可以先泡腳，讓身體的血液流通，幫助身體放鬆，能快速幫忙入眠。

圍巾 心肌梗塞 腦中風

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