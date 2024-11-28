快訊

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

聽新聞
0:00 / 0:00

「臉縮、凸眼」遭嘲外星人 台大20次手術重建顱顏病童帥臉

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
病友陳祐嘉的姑姑（左1）則說，陳祐嘉每次手術都要花費很長時間，有時從早上開至凌晨，其他手術室都已空出，只剩自己還在等待，心中總是相當忐忑。記者林琮恩／攝影
病友陳祐嘉的姑姑（左1）則說，陳祐嘉每次手術都要花費很長時間，有時從早上開至凌晨，其他手術室都已空出，只剩自己還在等待，心中總是相當忐忑。記者林琮恩／攝影

17歲病友陳祐嘉出生時即罹患罕見疾病克魯松症候群，他的主治醫師、台大醫院顱顏醫療暨型態科分展中心主任謝孟祥說，陳祐嘉出生時，從眼眶至下顎的中臉部位嚴重塌陷，後方鼻咽幾乎不存在，臉部直接貼在脊椎上，導致呼吸窘迫、腦水腫，歷經跨專科團隊20多次手術，外觀與機能逐漸恢復。

克魯松症候群與愛伯特氏症等疾病，均屬顱縫早閉症候群。謝孟祥表示，患者症狀包括前扁頭、中臉後縮、牙齒後縮、凸眼等，並經常合併呼吸、進食及語言困難，也會有眼科、聽力、口腔咬合等問題。

謝孟祥說，這類疾病在產檢時很難發現，尤其克魯松氏症候群，患者出生後因顱骨逐漸發育，症狀漸進式產生，更難在懷孕期間防堵，此疾病與基因有關，但不算遺傳疾病，在不具家族史的前提下，患者具基因突變機率為10萬分之1。

陳祐嘉出生時即接受顱部減壓、耳鼻喉科的氣管切開等手術，謝孟祥說，初次見到祐嘉患時，雖然有動減壓手術，但縫隙嚴重鼓起，醫療團隊施以二次頭顱擴張術，將前額骨往前推出，解決外型與腦部壓力問題；後續多次以手術植入鈦金屬網狀物，「東一塊、西一塊」補齊顱骨缺陷。

謝孟祥說，手術過程中最困難的是中臉切骨手術，由於中臉附近環繞眼睛、重要神經等，加上要切除的部位在臉皮之下，手術定位困難，過去必須靠摸索、聽聲辨位，近期則導入電腦輔助手術導航系統，並運用3D列印植入物，加上新型的中臉牽引器材，讓陳祐嘉連續配戴33天，每天往前移動0.5至1.5公分，才幫助他重建臉部，不過，待他成年後，仍要接受脊椎、咬合等矯治手術。

陳祐嘉說，自己因外觀與眾不同，求學歷程飽受煎熬，曾被同學嘲笑為外星人。他的姑姑則說，陳祐嘉每次手術都要花費很長時間，有時從早上至凌晨，其他手術室都已空出，只剩自己還在門外等待，心中總是相當忐忑，且由於手術過程必須使用許多新型醫材，全家17年來已經花費近500萬元。

台大醫院2022年成立顱顏醫療暨型態科學發展中心，謝孟祥說，罕見顱顏疾病必須由跨專科團隊照顧，包括整形外科、神經外科、矯正牙科、耳鼻喉科、基因醫學科等，團隊已從成立初期的15人，倍增至31人。罕見顱顏疾病手術、照護複雜度高，健保給付卻未跟上腳步，團隊治療時心理壓力大，還會面臨不敷成本的質疑，盼政府能提高給付，幫助團隊與病童。

17歲病友陳祐嘉，出生時即罹患罕見疾病克魯松症候群，顱骨外觀與常人不同。記者林琮恩／攝影
17歲病友陳祐嘉，出生時即罹患罕見疾病克魯松症候群，顱骨外觀與常人不同。記者林琮恩／攝影
台大醫院顱顏醫療暨型態科分展中心主任謝孟祥說，陳祐嘉出生時，從眼眶至下顎的中臉部位嚴重塌陷，後方鼻咽幾乎不存在，臉部直接貼在脊椎上，導致呼吸窘迫、腦水腫。記者林琮恩／攝影
台大醫院顱顏醫療暨型態科分展中心主任謝孟祥說，陳祐嘉出生時，從眼眶至下顎的中臉部位嚴重塌陷，後方鼻咽幾乎不存在，臉部直接貼在脊椎上，導致呼吸窘迫、腦水腫。記者林琮恩／攝影

台大醫院 團隊 手術

延伸閱讀

每3人就有1位來過 林口長庚獲第9屆國際醫療典範獎

南一中翁啟惠科學講座 杜元坤談AI醫學 不要怕去做別人沒做的事

懷九胞胎大陸江西女子進行第二次減胎手術 最終留下兩胎

景甜腿部手術3周後復工了 「戴護具」為新劇站著配音

相關新聞

首波冷氣團達標！氣象署：明天、周六晨最冷 探10度低溫

今年入秋以來第一波大陸冷氣團今晨達標。中央氣象署預報員官欣平今天表示，輻射冷卻及大陸冷氣團影響，明天、周六清晨會是最冷的...

併排停車、不遵守規則多！交安大調查：愈高年級學童信心愈不足

根據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，達1萬1858人，創下新高，今年截至8月也有7981人。遠通電收、靖娟兒童...

波波牙醫爭議 卓榮泰：50實習名額不變 偏鄉計畫本土優先

波波醫師爭議延燒，行政院長卓榮泰日前與本土小牙醫聯盟交換意見，承諾每年50名國外牙醫畢業生回台實習名額不會增加，並要求衛...

苗栗三灣8.4度 賈新興：今深夜至明晨最冷 探6度低溫

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天平地最低氣溫為苗栗三灣8.4度、新北石碇8.8度、新竹峨眉9.2度，中央氣象署已發布低溫特...

苗栗8.6度！4縣市低溫特報 白天稍回溫 入夜更冷再跌到1字頭

入冬第一波大陸冷氣團發威，中央氣象署發布4縣市低溫特報，今天大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北至苗栗局部地...

冷氣團來襲日夜溫差大 醫師：心血管病患者要特別注意警訊

大陸冷氣團南下，今晨氣溫明顯下降，心臟科醫師提醒有心血管疾病或慢性疾病民眾，早晚及室內外溫差大時，務必特別留意身體狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。