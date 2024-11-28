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運具電動化普及率差 電動機車市售比不到明年目標一半

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
截至今年7月，我國電動小容車及機車的普及率分別為1.08％及 5.07%；市售比則分別為8.79％及9. 90%，與2025年10％和20％的短程日標皆有相當落差 。本報資料照片
截至今年7月，我國電動小容車及機車的普及率分別為1.08％及 5.07%；市售比則分別為8.79％及9. 90%，與2025年10％和20％的短程日標皆有相當落差 。本報資料照片

因應淨零減碳，交通部門運具電動化為我國近年致力發展的方向，但根據立法院報告指出，截至今年7月我國電動小容車及機車市售比則分別僅8.79％及9. 90%，其中電動機車不足2025年20％目標的一半。環境部表示，除了電動機車本身不良率影響外，燃油機車低價促銷競爭也是導致電動車普及率增幅減緩的原因。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。

依立法院預算中心報告所示，環境部所擬4年空氣汙染防制方案（2024至2027年）的推廣運具電動化管制策略項下設定電動大客車、電動小型車及電動機車之普及率，於2025年分別為35％、1.4％及7.9%；至2030年則分別達100％、7.3％及16.7％的目標。但截至2024年7月底止，我國電動小容車及機車之普及率分別為1.08％及 5.07%；而市售比則分別僅8.79％及9. 90%，與2025（10％、20％） 及2030（30％、35％）年的短程日標皆有相當落差 ，其中電動機車的市售比甚低於2022年的11.95％。

立委劉建國表示，當前台灣電動機車電池技術仍然無法有所突破，電池品質、壽命、價格仍是電動載具發展的關鍵，同時若電池品質以及後續生產維護若出現斷鏈都可能對於國內消費者造成嚴重的權益傷害，對業者的監督與管理也是環境部推動政策上無可推卸的職責。

環境部大氣環境司長張順欽表示，電動車硬體部分的主管機關是交通部，電動產業化是經濟部，後端的空汙改善與減汙抵換才是環境部，至於為何普及率和市售比不高，原因包含電動機車本身的不良率、燃油機車低價促銷競爭等原因。

環境部長彭啓明說，交通部坦言運具電動化進度確實顯著落後，在運具電動化進度上，交通部的態度相對保守，這部分真的要再加油；另也指出，目前運具國產化比例不高，經濟部在國產電動化的推動須再加強。

交通部 環境部 電動機車

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