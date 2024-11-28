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冷颼颼！失智者情緒改變未必是病情惡化　醫授3招判定

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
愈來愈寒冷的天氣，失智症病人突然情緒改變，可能不一定是病情惡化，照顧者可嘗試調整室溫，或幫助增添衣物，並留意是否有其他疾病導致不適。示意圖。本報資料照片
愈來愈寒冷的天氣，失智症病人突然情緒改變，可能不一定是病情惡化，照顧者可嘗試調整室溫，或幫助增添衣物，並留意是否有其他疾病導致不適。示意圖。本報資料照片

天氣愈來愈冷，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜榖提醒，失智症病人可能出現動作卡住、四肢關節僵硬等情況，可運用肉桂和薑黃暖身，舒緩肌肉僵硬與疼痛，而若患者突然情緒改變，也不一定是病情惡化，照顧者可嘗試調整室溫，或幫助增添衣物，並留意是否有其他疾病導致不適。

林舜榖提醒，當失智症病人突然情緒變化，照顧者別急著以為是病情惡化。他指出，患者可能會因為不自覺寒冷而變得焦慮煩躁、且寒冷會讓腦部供氧減少，反應自然變慢而變得嗜睡遲鈍，也可能由於身體不適卻無法表達而變得易怒敏感，照顧者可透過調整室溫、增添衣物、找出生理原因進一步幫助改善。

照顧者也要留意失智症病人在溫暖環境下，情緒或行為是否快速好轉？增添衣物後，是否變得安靜、放鬆？是否有其他生理原因如感冒、血糖低導致不適？林舜榖提醒，若情況仍未改善，建議照顧者留意患者的生命徵兆，及時測量血壓、體溫，若有發現數值異常，立即協助就醫。

另外，林舜榖指出，在寒冷的冬天，失智病人常會出現動作卡住，或四肢關節僵硬、東西拿不穩與忘記怎麼用的症狀，此時照顧者可運用肉桂和薑黃幫助患者身體回暖。

一、肉桂：改善手腳末梢冰冷

專長：

1.幫助促進末梢血液循環，特別是針對手指冰涼、活動不靈活。

2.含有溫熱屬性的成分，能溫暖全身，特別適合冬季容易手腳冰冷的人群。

建議用法：

1.加入熱飲，如肉桂茶或蘋果肉桂飲。

2.也可與蜂蜜或檸檬搭配，既暖身又香甜。

二、薑黃：舒緩肌肉僵硬與疼痛

專長：

1.具有抗炎特性，可緩解因寒冷引起的肌肉僵硬與酸痛。

2.幫助改善關節活動度，減少冬天因寒冷引發的不適。

建議用法：

1.與牛奶調配成金黃薑奶，暖胃又舒筋。

2.也可加入湯品或咖哩，讓全身都感受到暖意。

除了藉由飲食減緩不適，林舜榖也說，透過熱敷「大椎穴」、「勞宮穴」、「湧泉穴」，可讓身體和四肢溫暖起來。

大椎穴：位於脖子與背部交界，低頭時凸起的骨頭最明顯處，可用吹風機以低熱吹2至3分鐘，或將暖暖包隔布敷在該處約10分鐘，有助於溫暖全身、提升免疫力。

勞宮穴：握拳時，中指指尖觸及的手掌中央位置，可用暖暖包輕壓熱敷5至10分鐘，能促進手部循環，溫暖四肢。

湧泉穴：足底前3分之1處凹陷區，約在腳趾根部與腳掌中心連線處，可先泡熱水，用吹風機或暖暖包熱敷此處，有助於驅寒、促進全身循環。

失智症 患者 暖暖包

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