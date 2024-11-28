快訊

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

三總院長洪乙仁將升任軍醫局副局長

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
三總院長洪乙仁少將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長。 圖／取自三軍總醫院臉書粉專
三總院長洪乙仁少將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長。 圖／取自三軍總醫院臉書粉專

三軍總醫院院長要換人了！院方昨天在臉書發布，院長洪乙仁少將將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，昨舉辦榮陞歡送茶會，洪乙仁為內科醫師，專長包含糖尿病、高血壓、肥胖症、高血脂症、腦下垂體或腎上腺腫瘤、甲狀腺和庫欣氏症等內分泌疾病。  

三總昨天發布「三軍總醫院院長洪乙仁少將榮陞歡送茶會」臉書貼文，內文提及現任院長洪乙仁少將，將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，特別舉辦榮陞歡送茶會，由執行官彭忠衎上校率領各單位主管及同仁齊聚歡送，並致贈紀念品及合影留念，場面備感溫馨。  

洪乙仁於112年2月24日接任三總院長，在院方發布的資訊中提到，他待人寬厚，處事認真，本職學能俱佳，有強烈責任心與使命感，在歷任職務中均能克盡職責，圓滿達成各項任務。  

洪乙仁是國防醫學院醫學系84期（80年班）畢業，後續前往美國加州洛杉磯西奈山醫學中心進修，具有教育部部定教授資格，歷經三軍總醫院內分泌及新陳代謝科主任、國防部軍醫局醫計處副處長、三軍總醫院松山分院院長、國防醫學院預防醫學研究所所長等職，醫學涵養與經歷完整豐富，主治專長為糖尿病、高血壓、肥胖症、高血脂症、腦下垂體或腎上腺腫瘤、甲狀腺、庫欣氏症等內分泌疾病。

三總臉書昨天發布，院長洪乙仁於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，昨舉辦榮陞歡送茶會。  圖／本報資料照片
三總臉書昨天發布，院長洪乙仁於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，昨舉辦榮陞歡送茶會。  圖／本報資料照片
三總臉書昨天發布，院長洪乙仁於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，昨舉辦榮陞歡送茶會。  圖／取自三軍總醫院臉書粉專
三總臉書昨天發布，院長洪乙仁於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，昨舉辦榮陞歡送茶會。  圖／取自三軍總醫院臉書粉專

國防部 國防醫學院 腫瘤

延伸閱讀

2024嘉義博茶會12月21日登場 2咖啡農奪國際大獎獲表揚

北農50年茶會 蔣萬安祝賀：感謝每位工作人員

傳梅蘭妮亞怒拒白宮茶會！不滿FBI曾突襲佛州豪宅 內衣褲被看光

2050年超級細菌「3秒殺1人」！年輕人也有抗藥性 就醫勿做1事

相關新聞

首波冷氣團達標！氣象署：明天、周六晨最冷 探10度低溫

今年入秋以來第一波大陸冷氣團今晨達標。中央氣象署預報員官欣平今天表示，輻射冷卻及大陸冷氣團影響，明天、周六清晨會是最冷的...

併排停車、不遵守規則多！交安大調查：愈高年級學童信心愈不足

根據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，達1萬1858人，創下新高，今年截至8月也有7981人。遠通電收、靖娟兒童...

波波牙醫爭議 卓榮泰：50實習名額不變 偏鄉計畫本土優先

波波醫師爭議延燒，行政院長卓榮泰日前與本土小牙醫聯盟交換意見，承諾每年50名國外牙醫畢業生回台實習名額不會增加，並要求衛...

苗栗三灣8.4度 賈新興：今深夜至明晨最冷 探6度低溫

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天平地最低氣溫為苗栗三灣8.4度、新北石碇8.8度、新竹峨眉9.2度，中央氣象署已發布低溫特...

苗栗8.6度！4縣市低溫特報 白天稍回溫 入夜更冷再跌到1字頭

入冬第一波大陸冷氣團發威，中央氣象署發布4縣市低溫特報，今天大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北至苗栗局部地...

冷氣團來襲日夜溫差大 醫師：心血管病患者要特別注意警訊

大陸冷氣團南下，今晨氣溫明顯下降，心臟科醫師提醒有心血管疾病或慢性疾病民眾，早晚及室內外溫差大時，務必特別留意身體狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。