三總院長洪乙仁將升任軍醫局副局長
三軍總醫院院長要換人了！院方昨天在臉書發布，院長洪乙仁少將將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，昨舉辦榮陞歡送茶會，洪乙仁為內科醫師，專長包含糖尿病、高血壓、肥胖症、高血脂症、腦下垂體或腎上腺腫瘤、甲狀腺和庫欣氏症等內分泌疾病。
三總昨天發布「三軍總醫院院長洪乙仁少將榮陞歡送茶會」臉書貼文，內文提及現任院長洪乙仁少將，將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，特別舉辦榮陞歡送茶會，由執行官彭忠衎上校率領各單位主管及同仁齊聚歡送，並致贈紀念品及合影留念，場面備感溫馨。
洪乙仁於112年2月24日接任三總院長，在院方發布的資訊中提到，他待人寬厚，處事認真，本職學能俱佳，有強烈責任心與使命感，在歷任職務中均能克盡職責，圓滿達成各項任務。
洪乙仁是國防醫學院醫學系84期（80年班）畢業，後續前往美國加州洛杉磯西奈山醫學中心進修，具有教育部部定教授資格，歷經三軍總醫院內分泌及新陳代謝科主任、國防部軍醫局醫計處副處長、三軍總醫院松山分院院長、國防醫學院預防醫學研究所所長等職，醫學涵養與經歷完整豐富，主治專長為糖尿病、高血壓、肥胖症、高血脂症、腦下垂體或腎上腺腫瘤、甲狀腺、庫欣氏症等內分泌疾病。
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