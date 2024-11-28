三總院長洪乙仁將升任軍醫局副局長

三軍總醫院院長要換人了！院方昨天在臉書發布，院長洪乙仁少將將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，昨舉辦榮陞歡送茶會，洪乙仁為內科醫師，專長包含糖尿病、高血壓、肥胖症、高血脂症、腦下垂體或腎上腺腫瘤、甲狀腺和庫欣氏症等內分泌疾病。

三總昨天發布「三軍總醫院院長洪乙仁少將榮陞歡送茶會」臉書貼文，內文提及現任院長洪乙仁少將，將於12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，特別舉辦榮陞歡送茶會，由執行官彭忠衎上校率領各單位主管及同仁齊聚歡送，並致贈紀念品及合影留念，場面備感溫馨。

洪乙仁於112年2月24日接任三總院長，在院方發布的資訊中提到，他待人寬厚，處事認真，本職學能俱佳，有強烈責任心與使命感，在歷任職務中均能克盡職責，圓滿達成各項任務。