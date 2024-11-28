併排停車、不遵守規則多！交安大調查：愈高年級學童信心愈不足

根據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，達1萬1858人，創下新高，今年截至8月也有7981人。遠通電收、靖娟兒童安全文教基金會等透過問卷調查發現，愈高年級的國小孩童對交通安全信心愈低，而一般大眾對於交通安全信心度最低，主要因為「巷口停車易擋住視線」、「併排停車危險性高」、「用路人不遵守交通規則」等。

遠通電收、遠創智慧uTagGo與靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會長期推廣道安教育，今年共同推出《今天要去遊樂園》繪本電子書、線上問卷及學童學習單，截至11月4日回收線上問卷及學童學習單份數，包括國小低年級組105份、國小中年級組282份、一般大眾組105份。

在交通安全主觀感受信心指數（總分5分，1分為感到最不安全、5分為感到最安全）方面，低年級組的交通安全信心指數為4.23分、中年級組交通安全信心指數為3.93分、一般大眾交通安全信心指數則僅有2.84分。

整體分析，學童多因「學校離家近」、「有家長、導護、老師帶領」、「家人遵守交通規則」等，對於每天上學路途較有安全感，少部分則因「路上橫衝直撞的車子很多」、「有人不遵守交通規則」等因素感到不安全。一般大眾則因「巷口停車易擋住視線」、「併排停車危險性高」、「用路人不遵守交通規則，行人也缺乏危機意識」等，安全信心指數比小孩還低。

靖娟基金會呼籲，政府應盡速改善學校周遭、人行道的交通工程規劃。另外還發現，除了法規規定「4歲以下且體重18公斤以下」判別兒童是否需使用安全座椅外，有約3成答題者不清楚除了年齡與體重，也須要考量到體型，若「繫一般安全帶時，只要有可能勒到脖子，其實就必須使用安全座椅。

靖娟基金會指出，若正確使用兒童安全座椅，在遇到行車事故時，可降低兒童頸部73％衝擊力、減少71％死亡率，如使用後向式安全座椅，安全性則提高75％。

另外，靖娟基金會也說，《今天要去遊樂園》繪本電子書提供全台小學及課後照顧服務單位免費下載運用，內容融入生活情境宣導包括過馬路、停車場與安全座椅使用等正確道安知識，並透過課後學習單了解學習成效。