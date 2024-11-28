兒童發燒急給「普拿疼」退燒？單次劑量超標10倍…恐藥物中毒

氣溫驟降，中央氣象署今針對新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等4縣市發布低溫特報，預估氣溫將下探10度以下。社區內原本流行的病毒，受氣溫變低影響，感染力更高，不少小朋友陸續出現感冒症狀，有些家長來不及帶孩子就醫，先給予成藥服用。醫師提醒，藥局購買的成藥，大多是成人劑量，若給予小孩服用成人劑量，恐會造成負擔，若長時間使用可能會導致藥物中毒。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰表示，社區內多種病毒流行的狀況持續，近期林口長庚的來診量並沒有因為近幾天天氣轉涼而增加，傳染性疾病目前仍以腸病毒、流感為最多。腸病毒的類型最多是克沙奇A6型，多數是小朋友在班級上被傳染，最近已經有非常多成人感染腸病毒，是因為被小朋友傳染。因流感來診的孩子，通常是國小、國中生。

其餘感染新冠的患者不多，通常被診斷是新冠肺炎都是小小孩，因為這一次的新冠病毒，症狀輕微不明顯，成人感染後，幾乎沒有嚴重症狀，成人輕忽自己染疫，不慎傳給小小孩。臨床偶爾會有腺病毒合併感染黴漿菌，或是呼吸道融合病毒的案例。

吳昌騰說，近期天氣驟降，可預期還會有一波染疫潮，孩子如果突然發燒不適，過去就曾遇過，有些家長會拿自己的藥，或是小朋友的哥哥姐姐的藥物給小朋友吃，還有是用感冒成藥提供給孩子。

吳昌騰說，改善發燒最常見使用的藥物成分為「乙醯胺酚」，最有名的商品叫做「普拿疼」，如果給一位體重10公斤以下的小孩，吃一顆普拿疼，單次劑量將超過孩子可負擔的劑量10倍。如果單次使用不會馬上出現藥物副作用，但如果不斷給孩子服用普拿疼，很快就可能導致藥物中毒。

另外，也有相反的案例，給10公斤以下的小孩服用的退燒藥水「安佳熱」，其成分也是乙醯胺酚，該藥水每次服用3毫升，有些家長見到孩子發燒，見家裡還有先前剩藥，直接給孩子服用，但忘記孩子已經長大，如果體重已經超過10公斤，每次服用3毫升，也沒辦法達到退燒效果。

吳昌騰說，孩童使用藥物的方式與成人截然不同，若孩子身體嚴重不適，且發生在深夜時刻，建議盡速於急診就醫，其餘時間則盡快到門診就醫，由醫師診斷病因，並開立藥物處方，按醫囑服用才是正確方式。