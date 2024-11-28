快訊

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

聽新聞
0:00 / 0:00

兒童發燒急給「普拿疼」退燒？單次劑量超標10倍…恐藥物中毒

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
藥局購買的成藥，大多是成人劑量，若給予小孩服用成人劑量，恐會造成負擔，若長時間使用可能會導致藥物中毒。示意圖。本報資料照片
藥局購買的成藥，大多是成人劑量，若給予小孩服用成人劑量，恐會造成負擔，若長時間使用可能會導致藥物中毒。示意圖。本報資料照片

氣溫驟降，中央氣象署今針對新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等4縣市發布低溫特報，預估氣溫將下探10度以下。社區內原本流行的病毒，受氣溫變低影響，感染力更高，不少小朋友陸續出現感冒症狀，有些家長來不及帶孩子就醫，先給予成藥服用。醫師提醒，藥局購買的成藥，大多是成人劑量，若給予小孩服用成人劑量，恐會造成負擔，若長時間使用可能會導致藥物中毒。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰表示，社區內多種病毒流行的狀況持續，近期林口長庚的來診量並沒有因為近幾天天氣轉涼而增加，傳染性疾病目前仍以腸病毒、流感為最多。腸病毒的類型最多是克沙奇A6型，多數是小朋友在班級上被傳染，最近已經有非常多成人感染腸病毒，是因為被小朋友傳染。因流感來診的孩子，通常是國小、國中生。

其餘感染新冠的患者不多，通常被診斷是新冠肺炎都是小小孩，因為這一次的新冠病毒，症狀輕微不明顯，成人感染後，幾乎沒有嚴重症狀，成人輕忽自己染疫，不慎傳給小小孩。臨床偶爾會有腺病毒合併感染黴漿菌，或是呼吸道融合病毒的案例。

吳昌騰說，近期天氣驟降，可預期還會有一波染疫潮，孩子如果突然發燒不適，過去就曾遇過，有些家長會拿自己的藥，或是小朋友的哥哥姐姐的藥物給小朋友吃，還有是用感冒成藥提供給孩子。

吳昌騰說，改善發燒最常見使用的藥物成分為「乙醯胺酚」，最有名的商品叫做「普拿疼」，如果給一位體重10公斤以下的小孩，吃一顆普拿疼，單次劑量將超過孩子可負擔的劑量10倍。如果單次使用不會馬上出現藥物副作用，但如果不斷給孩子服用普拿疼，很快就可能導致藥物中毒。

另外，也有相反的案例，給10公斤以下的小孩服用的退燒藥水「安佳熱」，其成分也是乙醯胺酚，該藥水每次服用3毫升，有些家長見到孩子發燒，見家裡還有先前剩藥，直接給孩子服用，但忘記孩子已經長大，如果體重已經超過10公斤，每次服用3毫升，也沒辦法達到退燒效果。

吳昌騰說，孩童使用藥物的方式與成人截然不同，若孩子身體嚴重不適，且發生在深夜時刻，建議盡速於急診就醫，其餘時間則盡快到門診就醫，由醫師診斷病因，並開立藥物處方，按醫囑服用才是正確方式。

小孩 朋友 腸病毒

延伸閱讀

腸病毒就診創10年單週新高 疫情高峰延到12月中

估明年1月中才脫離流行期 國中小染腸病毒個案激增

台中5歲童染腸病毒手腳長水泡 醫示警：這2國71型爆發

腸病毒爆發！高雄未補助71型疫苗引罵聲 陳其邁回應了

相關新聞

首波冷氣團達標！氣象署：明天、周六晨最冷 探10度低溫

今年入秋以來第一波大陸冷氣團今晨達標。中央氣象署預報員官欣平今天表示，輻射冷卻及大陸冷氣團影響，明天、周六清晨會是最冷的...

併排停車、不遵守規則多！交安大調查：愈高年級學童信心愈不足

根據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，達1萬1858人，創下新高，今年截至8月也有7981人。遠通電收、靖娟兒童...

波波牙醫爭議 卓榮泰：50實習名額不變 偏鄉計畫本土優先

波波醫師爭議延燒，行政院長卓榮泰日前與本土小牙醫聯盟交換意見，承諾每年50名國外牙醫畢業生回台實習名額不會增加，並要求衛...

苗栗三灣8.4度 賈新興：今深夜至明晨最冷 探6度低溫

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天平地最低氣溫為苗栗三灣8.4度、新北石碇8.8度、新竹峨眉9.2度，中央氣象署已發布低溫特...

苗栗8.6度！4縣市低溫特報 白天稍回溫 入夜更冷再跌到1字頭

入冬第一波大陸冷氣團發威，中央氣象署發布4縣市低溫特報，今天大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北至苗栗局部地...

冷氣團來襲日夜溫差大 醫師：心血管病患者要特別注意警訊

大陸冷氣團南下，今晨氣溫明顯下降，心臟科醫師提醒有心血管疾病或慢性疾病民眾，早晚及室內外溫差大時，務必特別留意身體狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。