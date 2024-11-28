每3人就有1位來過 林口長庚獲第9屆國際醫療典範獎

根據統計，國人每3位就有1位曾到長庚醫療體系就醫，現為台灣規模最大的私立醫院體系，除了提升國民健康外，亦重視國際事務的推動與發展。林口長庚醫院院長陳建宗表示，醫院近年來不論在國際醫療、義診、教學、研究等方面，多項服務均深獲國際肯定，今年更獲第九屆國際醫療典範獎。

林口長庚醫院自1976年創院至今，首創許多制度與軟硬體設施，足以影響台灣醫療發展。在國際事務方面，歷年持續推動醫療、教育、研究、援助、交流等，提供長庚的豐富經驗，也藉由醫療軟實力協助我國拓展醫療外交。

為協助海外人士來台就醫，林口長庚於2012年成立「國際醫療中心」，專責海外病人來台的預約、就醫諮詢、視訊安排、療程規畫、簽證辦理、境內交通及住宿安排等的多項流程。近年也導入了質子、交感神經重建手術等各項領先國際的優質醫療技術。

在疫情之前，醫院的服務總人次已達每年3萬人次，遍及122個國家；疫情期間持續提供線上諮詢，並配合新南向政策著重對東南亞的推廣，目前東南亞各國來台就醫人次已占整體國際醫療服務量的4成。

秉持創院院長羅慧夫的理念，林口長庚自1998年起，長期與「羅慧夫顱顏基金會」合作進行海外義診，傳承「train the trainer」（授人以魚不如授人以漁）的精神，不僅在海外進行短期義診、實地教學外，另協助培訓23個國家成立顱顏醫療團隊。

近年，林口長庚海外義診醫療團擴展到緬甸、馬來西亞、不丹及帛琉等國，積極運用醫療專業關懷國際社會。迄今，全球已有將近4,600名來自110個國家，包含醫師、護理、放射等各職類的醫事人員至林口長庚共21個部門接受訓練。

林口長庚為台灣唯一的美國顯微重建醫學會、國際頭頸腫瘤學會聯合會、達文西機器人手術訓練等國際級訓練認可基地；2023年開設全台最大的手術技能訓練中心，設有國際代訓人員獎學金制度，獎勵各國優秀醫事人員前來學習，國際人才培育。

2019年承辦衛福部「新南向醫衛合作計畫」，林口長庚以「醫療品牌行銷」、「國際醫療服務提供」、「人才培訓」及「產業連結」為主軸，與馬來西亞當地機構進行醫衛合作。2023年1月偕同台灣14家廠商，在檳城設立新南向最具規模的「台灣特色醫療科技產品推廣中心」（TAMC），透過醫療與產業整合帶動產業鏈發展，擴大台灣在東南亞的影響力。