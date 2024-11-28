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新車一個月修5次…車主提「檸檬車條款」 TOYOTA：升級配件非原廠拒退

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
TOYOTA羅東營業所。記者陳敬丰／攝影
TOYOTA羅東營業所。記者陳敬丰／攝影

桃園林姓女子9月在TOYOTA宜蘭縣羅東營業所買了1輛RAV4新車，滿月依規定回原廠檢查，發現倒車顯影閃爍故障，前後回廠5次，也沒完全修復，盼依「檸檬車條款」退換車；廠方拖延爭取修復，後竟改口升級配件非原廠不符退車條件，車主錯愕，整輛新車究竟多少配件不在契約保障權益內？

TOYOTA表示，仍和消費者聯繫溝通，至於本案細節如倒車顯影系統有無回復正常、是否是原廠設備，以及維修次數等等，待進一步確認。

本報接獲林姓車主投訴，今年10月21日第一次回廠，發現倒車顯影不斷閃爍黑影，維修人員表示有異狀，安排隔周檢修，28日第二次回廠，卻沒有零件，需要調用；第三次回廠是11月11日，維修人員又說是系統問題。

當時車主已請廠方在維修紀錄上註記，如仍無法修復，請依協助依「檸檬車條款」申請退換；當時廠方保證一定修復，也會專案提報車主申退意願，結果20日第四次回廠仍修不好，盼給機會第五次回廠，給他們十天機會，並依最後檢測，也才能進入申退流程。

廠商11月27日致電表示，已解決倒車系統螢幕閃爍問題，然此系統僅倒車顯示，前方鏡頭無此功能，但願意補償一次免費保養。

車主指出，這與購買時的倒車顯影系統功能有落差，還無法升級更換，整個過程已經符合「汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第八項，也就是俗稱「檸檬車條款」的「因相同瑕疵於保養手冊所載之所，經4次以上維修仍無法回復正常機能」，可以要求更換等值新車或解除契約退車，遂要求退車，並建議廠商召回同批車款體檢。

車主表示，提出退車要求後，廠商改口稱倒車顯影系統不是原廠產品，不符合退車條件，且10月28日第二次回廠沒有把車留下維修，算起來不到4次。

「太扯了吧！」車主怒批，廠商處理瑕疵車態度前後不一，「買一輛新車，就進場修5次，還以升級系統非原廠，不在主張解約、瑕疵擔保內，那其他配件會不會問題？」將尋求消保官保障自身權益。

宜蘭縣政府消保官王雅琳指出，若原廠修復後的倒車顯影系統，與購車時的系統有明顯不同，應可視為「無法回復正常機能」；另一方面，倒車顯影系統若非原廠配置，可能就不在退車範圍內，此外所謂維修4次，指的是實際維修次數。

一般這類案件，大多在消費爭議調解程序就會取得共識，廠商可能用減少價金等方式補償，盡量避免整輛退車或全車換新；除非消費者堅持，才有可能走到訴訟階段。

TOYOTA 車主 配件

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