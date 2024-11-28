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波波醫師惹議 卓揆：學歷更審查嚴謹、實習名額不增加

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

由於近期本土小牙醫聯盟對優化偏鄉醫療精進計畫，及相關牙醫議題提出許多訴求，行政院長卓榮泰日前已召開會議，並做出三項裁示，未來國外學歷的採認與學歷甄試程序，會更加嚴謹審核、每年50個實習名額絕對不會增加、重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫。

行政院發言人李慧芝指出，卓榮泰、政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、次長周志浩等人，共同和本土小牙醫聯盟理事長黃映綺、理事暨台灣大學牙醫學系副教授王東美及相關人員，於26日下午在行政院內就若干意見進行交換及討論。

李慧芝表示，卓榮泰感謝衛福部的促成，也感謝黃映綺等代表的與會，讓卓榮泰能親自與聯盟對話，瞭解本土小牙醫聯盟在法規面、計畫面中的疑慮與建議。

李慧芝指出，在雙方對談後，卓榮泰對衛福部提出以下三項裁示：

首先是在國外學歷採認的部分，在符合相關法規下，承認國外學歷是基於國際間平等往來原則，然而為維護國內醫師培育制度與醫師人力品質，這次「醫師法施行細則」的修正，對未來國外學歷的採認與學歷甄試程序，會更加嚴謹審核，對於執行面和意見不同處也尚需與外界多加溝通。

其次，有關本土小牙醫聯盟所關心的國外牙醫畢業生實習名額，卓榮泰再次承諾，每年50個實習名額絕對不會增加。

最後，卓榮泰也要求衛福部重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫，且計畫限於55個無牙醫執登的偏鄉地區，以有執照的本國醫師優先，並不會納入未完成臨床實作（適應）訓練的國外牙醫畢業生，以期更加符合實際現況需求，照顧偏鄉居民就醫權益。

李慧芝表示，卓榮泰感謝本土小牙醫聯盟長期關注本土牙醫權益，並持續關心偏鄉醫療計劃，院長已經請陳時中政委督導衛福部完善相關計畫及修法，展現行政單位解決問題的決心。

卓榮泰 牙醫

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