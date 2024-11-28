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提升票務系統服務 台鐵12月2日官網開通「線上換票」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今宣布，針對已付款但尚未取票的車票，12月2日早上9時起，推出「線上換票服務」，可透過台鐵官網線上變更車次或車種。聯合報系資料照
台鐵公司今宣布，針對已付款但尚未取票的車票，12月2日早上9時起，推出「線上換票服務」，可透過台鐵官網線上變更車次或車種。聯合報系資料照

繼推出自動售票機提供行動條碼支付、電子定期票，台鐵公司今再宣布，針對已付款但尚未取票的車票，12月2日早上9時起，推出「線上換票服務」，可透過台鐵官網線上變更車次或車種；至於使用「台鐵e訂通」App訂票且完成付款的乘客，需將訂單代碼至官網辦理。

為提升票務系統服務，台鐵說，12月2日9時推出全新的線上換票服務，該功能將為廣大旅客提供更靈活、便利的換票方式，提升旅程規畫效率，讓乘車體驗再升級。透過台鐵公司官網，旅客幾個步驟即可完成線上換票，不受時間與地點的限制。

台鐵指出，針對已付款、但尚未取票的訂單，旅客可選擇變更車次或票種，滿足臨時行程調整需求，無需臨櫃辦理或排隊等待，大幅提升變更乘車方便性，節省旅客等候時間。

但目前線上換票服務僅適用於台鐵公司官網，若旅客已於「台鐵e訂通」App訂票並完成線上付款，可以該訂票代碼至官網辦理線上換票。

台鐵表示，換票付款僅限使用原訂單相同卡號的信用卡，若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付，因虛擬卡號限制，換票後金額增加會無法完成扣款，因此不適用該服務。

台鐵

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