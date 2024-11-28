首波冷氣團達標！氣象署：明天、周六晨最冷 探10度低溫

今年入秋以來第一波大陸冷氣團今晨達標。中央氣象署預報員官欣平今天表示，輻射冷卻及大陸冷氣團影響，明天、周六清晨會是最冷的時候，苗栗以北、宜蘭地區最近這兩天可能出現局部地區10度左右低溫。另外，彰化到台南沿海空曠地區，以及蘭嶼、澎湖、恆春半島風也會稍微比較強。

官欣平表示，未來1周天氣主要受到冷空氣的影響，大陸冷氣團影響到周六清晨，周六白天各地高溫和前一天相比會有感回升，但是仍偏涼一點，要留意日夜溫差變化。

官欣平表示，台灣比較偏向東半部地區今晨到上午雲量比較多，輻射冷卻最明顯區域仍以西半部為主，特別是苗栗以北地區，整體來說冷空氣從大陸過來，偏冷且乾，冷空氣影響範圍雲量相對少一些。

今天清晨低溫分布，官欣平表示，這波冷空氣是今年入秋以來表現最明顯的低溫，今晨測站最低溫是苗栗大河8.4度，最明顯是苗栗以北，尤其桃園、新竹、苗栗，局署氣象站表現最明顯的低溫是苗栗後龍11.3度，新北氣象站11.6度；台北測站14.4度，達到了大陸冷氣團的標準。離島也只有12至14度。

未來1周天氣變化，官欣平表示，周五大陸冷高壓一路移出的過程。周六這個高壓開始出海，風向從偏東北風轉到偏東風，是冷空氣稍微減弱的情況。周日至下周三又有另外一個高壓緩慢推進，造成一小股的東北季風增強，不過溫度的表現上是略為降溫，目前看來沒有到那麼明顯，後續關注變化。

降雨趨勢，官欣平表示，這波冷空氣偏乾冷，今天到周日降雨範圍屬於花東零星降雨，東半部雲量偏多，降雨機率稍微低一些，特別是西半部和離島偏晴朗狀況。下周一下半天開始基隆北海岸、大台北山區有一點點降雨現象，下周二之後迎風面水氣稍微增加，可能有些降雨，西半部和離島影響不是很大。

溫度趨勢，官欣平表示，苗栗以北地區，尤其近山區空曠地方，輻射冷卻搭配上來以後，降溫現象會非常明顯，會出現低於12度低溫。明天至周六清晨，輻射冷卻現象會更明顯，今晚到明天清晨、明晚到後天清晨都還是會有明顯的低溫現象出現。高溫部分，北部和東半部感受明顯偏冷一點，整天高溫低於20度，中南部略降溫、將近22度以上。

官欣平表示，周六白天氣溫回升，雖然清晨冷空氣滿有影響，白天北台灣可以回到21、22度，東半部溫度也是回升的。不過清晨低溫表現上，到下周一清晨，都可能出現15、16度溫度，中南部也有這樣明顯的表現。日夜高溫、低溫差距都是非常大，清晨比較涼，但南台灣白天溫度可以達到26度以上，日夜溫差劇烈，一定要注意。

官欣平表示，下周二、周三日夜溫差比較小一點，但北部、東半部高溫略降。下一波冷空氣看起來和這波相比，這波比較強一些。

氣象署上午持續發布低溫特報，今天至周六清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚至清晨易有10度以下氣溫發生的機率，今晚至明天上午苗栗以北及宜蘭局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

黃色燈號：新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供