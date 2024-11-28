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吃香蕉有助提昇「性福」？醫提醒4類人不適合

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師指出，在搭配均衡飲食、運動及健康的生活習慣下，吃香蕉有助於增強睾酮水平及改善性健康。本報資料照片
醫師指出，在搭配均衡飲食、運動及健康的生活習慣下，吃香蕉有助於增強睾酮水平及改善性健康。本報資料照片

香蕉是富含多種營養的食物，醫師指出，在搭配均衡飲食、運動及健康的生活習慣下，有助於增強睪酮水平及改善性健康，對男性性功能有三大益處，包含促進血液循環、抗氧化保護及壓力與心理健康調節，不過腎病及糖尿病患者、乳膠-水果過敏綜合症和服用β-受體阻滯劑者，可能需要限制或避免食用香蕉。  

泌尿科醫師呂謹亨常在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」，分享看診趣聞及泌尿科衛教資訊，日前有買家以2億元天價標得「牆上的香蕉」，而這個水果除了被做成藝術品，本身對男性性功能也有益處，甚至可以作為評估勃起硬度的指標。

呂謹亨指出，香蕉對男性性功能的益處之一為促進血液循環，因為香蕉富含鉀，有助於調節血壓並促進血液循環，健康的血液流動對於男性勃起功能至關重要，還能減少鈉攝入導致的血管收縮，進一步增強性功能。  

香蕉中的維生素C和多酚具有抗氧化作用，可以減少氧化壓力對精子的損害，提升精子數量和活力。而抗氧化劑對於男性生育能力和性健康有重要影響；香蕉也含有色胺酸（Tryptophan），這是一種可以轉化為血清素的氨基酸，能夠改善情緒、降低焦慮並減少心理壓力，而壓力管理對於性欲和性表現有關。  

香蕉還有助於維持心血管健康和體重管理，因為心血管健康對性功能有直接影響，而體重控制則可以間接提高睪酮水平和性健康，呂謹亨提醒，香蕉本身不會單獨解決性功能問題，要納入均衡飲食，並配合運動和健康的生活方式，才有助於增強睪酮水平及改善性健康。

呂謹亨表示，香蕉對大多數人來說是健康的，但某些特定族群如以下4類患者，可能需要限制或避免食用：

腎病患者：香蕉含有高量的鉀，腎功能受損者可能無法有效排出體內多餘的鉀，導致高鉀血症，進一步影響心臟功能。

糖尿病患者：雖然香蕉中的天然糖分較其他水果低，但其高升糖指數可能影響血糖水平，尤其是對控制不佳的糖尿病患者。

乳膠-水果過敏綜合症：對乳膠過敏的民眾，可能對香蕉也存在交叉過敏反應，表現為口腔癢、皮疹或更嚴重的過敏反應。

服用β-受體阻滯劑者：此類藥物通常會提高血鉀水平，食用高鉀含量的香蕉可能增加血鉀過高的風險。

另外，國際勃起功能指標量表（IIEF）評估模型，會用蒟蒻、香蕉、小黃瓜來評估男性勃起硬度，第一級是變大沒硬度的「蒟蒻」、第二級是有硬度但不足以行房的「去皮香蕉」、第三級是有硬度勉強完成行房的「帶皮香蕉」、第四級則是完全堅挺的「小黃瓜」，呂謹亨說，多數人硬度介於帶皮香蕉和小黃瓜中間，如未到平均水準，或想進一步「升級」，可到泌尿科診所由醫師評估診療。

醫師 香蕉

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