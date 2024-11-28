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視力突然下降、看東西變形 當心眼睛也會「過勞死」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院眼科醫師張晉維表示，中漿病通常發生在20至50歲之間的男性，患者可能會出現中央視野缺損，看東西會變小、變形，甚至出現變色等情況。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院眼科醫師張晉維表示，中漿病通常發生在20至50歲之間的男性，患者可能會出現中央視野缺損，看東西會變小、變形，甚至出現變色等情況。圖／為恭紀念醫院提供

51歲李姓男子近日發現視力忽然降低，到為恭紀念醫院眼科就診，醫師檢查後發現他雙眼有「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」，簡稱中漿病，指的是視網膜的影像有不正常血管發生滲漏，導致視網膜下積水，也被稱為「眼睛過勞死」。

為恭醫院眼科醫師張晉維表示，中漿病通常發生在20至50歲之間的男性，患者可能會出現中央視野缺損、看東西會變小、變形，甚至出現變色等情況，這些症狀對需要從事精細視力的工作或活動者而言，例如開車、讀書或看電腦螢幕等，會有嚴重困擾。

他指出，目前醫界對中漿病的確切致病機轉仍未完全明瞭，不過已知道一些潛在的誘發因素，包括長期使用類固醇藥物、氣管擴張劑，或有睡眠中止症，平時有抽菸、壓力大、熬夜等。另外，像是Ａ型人格者、有胃幽門螺旋桿菌感染等，也與這種病症有關。

張晉維使用「高階視網膜光學斷層掃描」診斷李姓病患的中漿病，且安排視網膜血管螢光攝影檢查、脈絡膜循血綠血管攝影，透過檢查能明確標示出血管具體滲漏位置。

他表示，中漿病大多2到3個月會自行痊癒，如果病人希望積極治療漏水，可選擇口服藥物如利尿劑、阿斯匹靈，或選擇玻璃體內注射抗內皮血管因子藥物，也可以局部雷射治療或光動力治療。

光動力治療是將特殊光敏感色素，經靜脈注射後，藉由血液循環，直接將藥物送至視網膜與脈絡膜血管。醫師會使用眼底鏡，直接將光波以小範圍投射在血管滲漏區，當藥物流出血管時，會受到照射產生凝固效果，進而抑制血管滲漏。

張晉維說， 中心性漿液性脈絡膜視網膜病變雖然會對視力造成一定程度影響，但大多數患者的病程相對良性，且能自行痊癒。需治療的患者，目前醫學提供多種選擇，從口服藥物到雷射治療都有；最重要的是，患者如果出現眼睛視線模糊或有不適感，應及早就醫，聽從專業眼科醫師建議，以確保病情不惡化並得到及時照護。

患者右眼血管螢光攝影檢查顯示中漿病血管滲漏處。圖／為恭紀念醫院提供
患者右眼血管螢光攝影檢查顯示中漿病血管滲漏處。圖／為恭紀念醫院提供

患者 視網膜 醫師

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