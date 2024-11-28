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波波牙醫爭議 卓榮泰：50實習名額不變 偏鄉計畫本土優先

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

波波醫師爭議延燒，行政院長卓榮泰日前與本土小牙醫聯盟交換意見，承諾每年50名國外牙醫畢業生回台實習名額不會增加，並要求衛福部重新檢討優化偏鄉計畫，限於55個無牙醫執登的偏鄉地區，以有執照的本國醫師優先，更符合實際現況需求，照顧偏鄉居民就醫權益。

波波醫師是指2017年後赴東、中歐國家唸書的醫師、牙醫學歷生。近期有婦幼診所醫師執行手術時導致患者死亡，被起底是波波醫師；本土牙醫質疑政府砸24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，日前上街抗議，籲將波波實習名額上限寫入醫師法，並將名額由既有的50人下修回30人。

卓榮泰26日下午與政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、次長周志浩等人，和本土小牙醫聯盟理事長黃映綺、理事周婉霖、理事暨台灣大學牙醫學系副教授王東美、高雄市牙醫師公會理事長蔡政峰、台灣牙醫學生聯合會學權部部長紀斯傑等人，在院內意見進行交換及討論。

雙方對談後，卓榮泰對衛福部提出三項裁示，行政院發言人李慧芝說明，首先在國外學歷採認的部分，在符合相關法規下，承認國外學歷是基於國際間平等往來原則，然而為維護國內醫師培育制度與醫師人力品質，這次「醫師法施行細則」的修正，對未來國外學歷的採認與學歷甄試程序，會更加嚴謹審核，對於執行面和意見不同處也尚需與外界多加溝通。

其次，有關本土小牙醫聯盟所關心的國外牙醫畢業生實習名額，卓榮泰再次承諾，每年50個實習名額絕對不會增加。

最後，卓榮泰也要求衛福部重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫，且計畫限於55個無牙醫執登的偏鄉地區，以有執照的本國醫師優先，並不會納入未完成臨床實作（適應）訓練的國外牙醫畢業生，以期更加符合實際現況需求，照顧偏鄉居民就醫權益。

李慧芝表示，卓揆感謝本土小牙醫聯盟長期關注本土牙醫權益，並持續關心偏鄉醫療計劃，卓揆已請政委陳時中督導衛福部完善相關計畫及修法，展現行政單位解決問題的決心。

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