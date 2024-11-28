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【重磅快評】台灣的「群震」現象大增 意謂什麼？

聯合報／ 主筆室
地震示意圖。 圖/AI生成
地震示意圖。 圖/AI生成

最近兩週，主要是嘉義、台南一帶，經常半天連八震、一天十幾震，如此密集的地震意謂什麼？地殼會大破碎嗎？或者有生物災難？或許多慮了，但更糟糕的是沒人當回事。地殼運動是常態，但全然不在意，甚至輕忽其傳遞的訊息，尤其是群震現象變化，恐怕連出現異常的補救機會都會喪失。

地殼運動是常態，隨時都在發生；通常發生的順序是前震、主震、餘震以及群震，如果知道有地殼運動但辨識不出主震，就會將這樣的地殼運動歸類為群震。主震如果規模夠，通常會以「起」為單位，但其實地殼運動是連貫的，夠規模的幾起地震會以許多細小、綿密的地殼運動串連，台灣的局面亦是如此，或許在更複雜的環境下難以察覺。

這幾天雖然西南部出現群震現象，但大家仍無感，只覺得地震頻率不止高了幾倍；查對氣象署的地震監測圖，赫然發現其實地震不是只有告知外界的那幾起，而是密密麻麻不停的碰撞、變動；可能某一次撞出大摟子例如311大震，可是類如311的驚天一震，民眾只能吃苦頭的承受後果，卻未反思其實大地震有太多前兆，但我們忽略了。

現有的認知地震是火山活動的方式，火山不停的運動，同樣也伴隨地殼運動，其中絕對多數是無感的小震動，也就是所謂的群震；根據權威的美國地質調查局《USGS》的研究，成災的大地震爆發，之前的群震可能有幾百次，時間長達幾個月或半年多，若在群震萌發之際查知，地震造成的災害或許可以壓低；甚至較樂觀的認為，群震適度消化了大地殼運動的能量。

台灣對群震的研究起步較晚，至今不超過十年，且關注的地點集中於花東一帶，最近注意到嘉義、台南，並沒有較明確的理由；即使關注度有限，也累積發現花蓮的兩百多次群震，也慶幸根據兩百多次群震的確沒有大地震伴隨，這應是地質運動觀測的成果。

台灣的群震研究確實鋪點不足，對於變動資訊如最近為何群震增加？也無法給答案，這些都還待補強。

台灣群震的研究不足，有待補強。圖為昨晚9點30分，苪氏規模3.2，地震深度6公里，位於嘉義縣政府東方19.6公里的地震報告。記者李宗祐／翻攝
台灣群震的研究不足，有待補強。圖為昨晚9點30分，苪氏規模3.2，地震深度6公里，位於嘉義縣政府東方19.6公里的地震報告。記者李宗祐／翻攝

嘉義 地震 運動

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