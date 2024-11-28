冷氣團來襲日夜溫差大 醫師：心血管病患者要特別注意警訊

大陸冷氣團南下，今晨氣溫明顯下降，心臟科醫師提醒有心血管疾病或慢性疾病民眾，早晚及室內外溫差大時，務必特別留意身體狀況，若出現不適，切勿認為稍作休息即可舒緩，建議儘速就醫，把握治療及救援黃金時機。

衛生福利部基隆醫院心臟科醫師林威辰表示，世界衛生組織（WHO）統計全球每年約1800萬人死於心血管疾病，占全球死亡人數約32%。每年9月的最後一個周日是「世界心臟日」，今年以「用『心』行動」為主題，發起網路連署、貼文及健走競賽活動，強化全球對於心血管健康的重視及參與。

林威辰說，衛生福利部公布去年國人10大死因統計，心臟病蟬聯第2名，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，且數字逐年上升，呼籲民眾應定期健檢，並建立良好健康生活習慣，預防心血管疾病。

良好健康生活習慣包括健康飲食、理想體重及運動達到中等強度。林威辰建議民眾可採取「得舒飲食」5原則，分別為選擇全穀（雜糧）根莖類，每天6至8份。天天攝取蔬菜水果，每天4至5份。儘量選擇低脂的瘦肉、雞肉、魚或喝低脂乳品。可適量攝取堅果、少吃甜食。烹調時可多選用植物油，把握低鹽、使用天然調味料等原則。

成人理想體重是身體質量指數（BMI）18.5至24間，男性腰圍應小於或等於90公分，女性腰圍應小於或等於80公分。運動達到中等強度是指民眾應減少久坐，每周累計進行150分鐘中等強度運動，有助於預防肥胖及降低心血管疾病風險。林威辰還建議每天睡眠至少7至9小時，每天量測血壓，有抽菸習慣者應積極戒菸。

林威辰說，除了建立良好健康生活習慣，預防血管硬化或延緩硬化的速度。人體血管會隨著年紀增長而自然老化，民眾也應定期健康檢查，關心自己的血壓、血糖及血脂等指數變化，如健康檢查有紅字，應重視並儘速至醫療院所進行追蹤。

中央氣象署昨預報今年入秋以來，第一波大陸冷氣團已影響台灣，周六前一天比一天冷，最冷時間落在周五清晨至周六清晨，加上輻射冷卻效應，北台灣低溫11至13度，局部地區有機會下探9、10度。下周一、二稍微回暖，但下周三將另一波東北季風增強，氣溫會再轉涼。

林威辰特別提醒患有心血管疾病或慢性疾病者，定期回診追蹤及按時服用藥物外，在早晚及室內外溫差大的季節裡，務必多加觀察及留意自己的身體狀況，若出現不適，切勿認為稍作休息即可舒緩，建議儘速就醫，以把握治療及救援的黃金時機。