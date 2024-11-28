冷氣團籠罩白天晴朗、夜晨寒冷 下周五節氣「大雪」再有冷空氣南下

昨天大陸冷氣團開始南下影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天乾冷空氣仍會持續籠罩台灣，預估西半部跟昨天一樣普遍晴朗，東半部還是多雲或局部陰天。降雨機率都比較低，各地都是偏乾穩定的天氣型態。

溫度部分，歐宗學表示，在冷空氣搭配夜間輻射冷卻的情況下，昨晚到今天清晨有明顯的降溫，全台平地最低溫在苗栗三灣只有8.4度，其他在基隆、新北、桃園、新竹縣的空曠郊區或內陸的低海拔區域，也都有10度左右或以下的低溫出現，嘉義以北、宜蘭郊區低溫普遍在12度上下，台南、高雄、花蓮約13至14度，屏東、台東仍有約15至16度。

歐宗學表示，預估西半部在晴朗天氣下陽光加熱明顯，回溫會相當明顯且快速，北部白天高溫普遍都有機會達20度，中南部22至24度，高屏25至26度，東部地區因為雲量偏多，相對回溫有限，宜蘭、花蓮高溫約20度，台東23度。

「今晚到明晨氣溫會再次下探」，歐宗學表示，預估北部、宜蘭市區低溫可能降至11-12度，郊區或較靠近山區的地方有10度或以下的極端低溫出現機會。嘉義以北的市區普遍也都有11至13度的低溫，郊區或近山區可能有10度或以下的極端低溫發生。南部、花東相對稍溫暖一些，市區約14至16度，郊區仍要注意會再低約1至3度。

相似的乾冷天氣會持續到周末，歐宗學表示，周六白天起冷氣團開始減弱，整體氣溫稍回升，但由於水氣偏少、天氣持續穩定，仍然會有較大的日夜溫差。

他說，目前來看，普遍性的好天氣可望持續到下周一，晚起到下周二隨著新一波東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、東半部地區水氣會再增多有短暫雨機會，西半部不受影響，依然可維持晴到多雲的穩定天氣。

下周五是24節氣的「大雪」。歐宗學表示，從長期的預報趨勢來看，下周後期會再有冷空氣南下機會，強度方面仍不確定，但水氣方面可能是先濕後乾，各地天氣及低溫數字要再追蹤後續的預報變化才會有較肯定的答案。隨著時序入冬，平均氣溫會逐漸降低，提醒大家要做好冬季禦寒的準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。