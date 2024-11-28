日本楓葉轉紅時間延後 氣象署：與今年氣溫偏高有關

楓葉還沒轉紅就掰了？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，我們認知裡的秋季，會看到樹葉漸漸轉為溫暖的黃色、紅色，帶來斑斕的色彩。不過，近幾年樹葉轉紅的時間正在延遲，還沒等到轉紅就枯萎凋落的情況也愈來愈多。

楓葉變色的步驟，氣象署表示，入秋後氣溫下降、日照時間縮短，光合作用的速率變慢，樹葉的葉綠素含量逐漸降低。此時樹葉中的葉黃素、胡蘿蔔素比例相對較高，讓葉子呈現金黃色。氣溫持續降低，植物運輸養分的能力下降，沉積於樹葉中的葡萄糖在陽光的作用下，和葉黃素作用生成花青素，也就是讓樹葉轉紅的物質。溫差愈大，葉綠素就降得愈低；日照愈強，植物產生的花青素就愈多。

不過，根據今年日本氣象廳紅葉前線預報，以及目前日本各地楓葉轉紅的情形，多數地區楓葉轉紅的時間比往年延後，氣象署表示，與今年氣溫偏高有關。

氣象署表示，氣候變遷正在改變植物的物候。當秋季溫度太高、日夜溫差太小，綠葉持續時間就會拉長，可能等不到轉紅就已凋落。另外有一篇《科學》期刊的研究發現，若春季和夏季變暖，光合作用增加導致樹木提前衰老，也會造成樹葉提早落葉歸根。