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苗栗三灣8.4度 賈新興：今深夜至明晨最冷 探6度低溫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天至周日，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。本報資料照片
今天至周日，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。本報資料照片

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天平地最低氣溫為苗栗三灣8.4度、新北石碇8.8度、新竹峨眉9.2度，中央氣象署已發布低溫特報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，日夜溫差大，今天清晨最低溫出現在苗栗以北空曠區域8至10度，預估今天深夜至明天清晨最冷。

他說，今天至周日，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。其中，預估最低溫出現在今天深夜至周五清晨，因輻射冷卻效應及冷空氣影響，台北站低溫有低於13度的機率，苗栗以北空曠地區則有6至8度的機率，花東縱谷也有接近12度的低溫。周六白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；下周一，中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一傍晚起至下周二受東北季風影響，下周二，午後宜花東有零星短暫雨。下周三北海岸、基隆、東北角至宜蘭有零星雨，午後花東山區有零星短暫雨。下周四，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周五受鋒面影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周六至12月8日受東北季風影響，午後山區有零星短暫雨。 超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團

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