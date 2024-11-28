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苗栗三灣8.5度 北部低溫跌個位數 今晚更冷吳德榮預期冷氣團達標

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
今天至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍在22度，中南部則有27、28度，但入夜後強輻射冷卻加成，降溫迅速。本報資料照片
今天至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍在22度，中南部則有27、28度，但入夜後強輻射冷卻加成，降溫迅速。本報資料照片

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署已發布低溫特報，今天平地最低氣溫為苗栗三灣8.5度、新北石碇8.8度、新竹峨眉9.4度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍在22度，中南部則有27、28度，但入夜後強輻射冷卻加成，降溫迅速。早晚很冷，日夜溫差很大。今天北部9至22度、中部11至26度、南部13至27度、東部12至26度。

吳德榮表示，周日至下周三冷氣團減弱，氣溫漸回升。下周一至周三東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高，西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。

吳德榮表示，今天至周日晨乾冷氣團及強輻射冷卻加成，清晨及夜間，本島苗栗以北平地的最低氣溫將降至10度以下，應留意低溫特報。台北測站目前尚未觸及14度，今晚至周六清晨、仍有降至14度的機率，屆時這波冷空氣、才會被正式記錄為首波大陸冷氣團。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮

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