苗栗8.6度 4縣市低溫特報 白天出太陽稍回溫 入夜更冷再跌1字頭

入冬第一波大陸冷氣團發威，中央氣象署發布4縣市低溫特報，今天大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北至苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。苗栗縣大河測站今天清晨5時出現8.6度低溫，其次是新北市國五S006K測站9.1度、新竹縣峨眉測站9.4度。

今天持續受大陸冷氣團影響，清晨各地偏冷，氣象署說，局部有輻射冷卻影響，溫度再更低一些。天各地仍為晴朗穩定，僅花東地區偶有零星降雨機率，在太陽加熱下高溫稍回升，北部及宜、花為20度左右，其他地區為22至25度，感受較舒適。

不過，氣象署表示，傍晚後持續降溫，預估夜晚低溫北台灣會下降到11至13度，其他地區也只有14至16度，外出請做好保暖工作；澎湖19至21度，金門15至20度，馬祖14至16度。

明天至周六清晨持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；周六白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。北部及東北部10至21度，中部12至24度，南部14至26度，東部14至20度，東南部16至22度；澎湖18至21度，金門14至19度，馬祖13至16度。

周日至下周一清晨仍有輻射冷卻影響，白天氣溫逐漸回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；周日各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，下周一基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二東北季風增強、下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四至下周六東北季風影響，北部及東北部氣溫下降，各地早晚較涼或偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。