彰化員榮醫療體系與越南櫻花醫院簽署合作協議 促進台越醫療交流

彰化縣員榮醫療體系與越南河內櫻花醫院昨天簽署合作協議MOU，攜手推動台越醫療合作，協助越南患者赴台接受高端醫療服務，也是員榮繼連續多年到醫療資源匱乏的蒙古辦理義診，再次深耕國際醫療的新里程碑。

代表員榮體系赴越南簽約的總院長特助陳道明表示，櫻花醫院以婦產科、新生兒護理、美容醫學與慢性病管理聞名，透過合作，員榮醫院將提供癌症治療、心導管手術等高端醫療技術，並協助櫻花醫院提升內部醫療流程與品質。

陳道明說，雙方計劃合作推動越南患者赴台接受高端醫療服務，同時由櫻花醫院提供後續復健與長期照護，實現患者健康管理的無縫接軌。雙方並將共同開展醫療研究、臨床試驗及藥品研發，促進兩國醫療體系創新發展。

越南櫻花醫院董事長阮世見表示，非常期待與員榮醫院的合作為越南醫療界帶來革新與進步。台灣醫療的高技術、高品質一直是越南醫療的學習目標，希望透過此次合作，讓櫻花醫院也有機會在高端醫療服務有所突破。

昨天參加簽約儀式的還有櫻花醫院副董事長阮俊英、我國駐越南台灣經濟文化代表處秘書蔡佩珊、張乃介、外貿協會河內代表處施懿恬主任及河內台商會陳柏璋秘書長等人。

員榮醫療體系總院長張克士自2016年推動「員榮國際醫療平台」，已與超過20家蒙古醫院簽署合作備忘錄，醫療團隊也到蒙古義診，也有蒙古病患因下肢靜脈栓塞、骨科等問題跨海求診，接受手術等治療，找回健康。張克士還因此榮獲國際醫療典範獎。