回響／預防孤獨死 賴總統：應加強送餐

聯合報陽光行動，日前報導「孤獨死拉警報，對策何在？」引發社會關心，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會表示，最近獨居老人「孤獨死」議題備受關注，因缺乏關注，過世都沒人知。為避免憾事再發生，社福單位應加強送餐、社區彼此聯繫，在鄉村也要提高送餐率。

特殊清理業者盧拉拉九年來處理許多孤獨死，他說，高齡化社會孤獨死必定會發生，本來生死是個人或家庭的事，但孤獨死多日才被發現，影響鄰居、社區，就是社會問題，台灣明年就要邁入超高齡社會，孤獨死會愈來愈多，很高興總統賴清德看到問題，至少有了第一步；但孤獨死背後延伸的議題很多，需要政府正視。

對此，衛福部社家署代理署長周道君表示，目前全台列冊關懷獨居長輩約五萬多人，近期將要求各縣市政府加強盤點獨居長輩人數，並透過社區資源，提供關懷，並鼓勵長者走出家門，多多參與活動。

至於長者送餐服務，周道君指出，長照二點○政策已將低收、中低收等民眾納入送餐對象，部分縣市政府運用經費擴大送餐範圍，不過，非經濟弱勢的一般戶獨居長輩仍不在送餐範圍，盼老年人多參與社會活動，維持自理能力在基本水準之上。

周道君表示，獨居未必是被迫、逼不得已，部分長輩選擇獨居，一個人生活。不論如何，從社福角度看，希望所有社區中的獨居長輩持續與外界聯繫，保持互動。若隨著年齡增長，身體狀況衰弱，以致社會連結變得困難，此時將運用社區資源來接觸長者，依據其實際需要，來提供關懷。

為幫助長者以正向態度面對人生最後一哩路，社家署預計在全台四九四九處社區照顧關懷據點推動靈性課程。