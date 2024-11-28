侵襲性肺炎鏈球菌 感染創5年同期新高

衛福部疾管署統計，今年截至本月廿五日累積二六八例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，造成三十二人死亡，創下五年同期新高。疾管署於去年十月針對未接種十三、廿三價肺炎鏈球菌疫苗者提供公費疫苗，迄今滿一年，近四十萬人應追加接種一劑，降低感染風險。

疾管署發言人羅一鈞表示，肺炎為我國十大死因第三位，肺炎鏈球菌為肺炎常見致病菌，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達百分之七十五。

為維護六十五歲以上長者健康，降低重症及死亡風險，去年十月起，疾管署分三階段擴大提供公費十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗、廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，目前間隔已滿一年，建議已接種疫苗者應再接種廿三價疫苗，建立完整免疫保護力，估計至十二月底符合接種者達卅四點九萬人。

羅一鈞指出，冬天是呼吸道傳染病好發季節，受人口老化、免疫力低下，以及公費肺炎鏈球菌疫苗政策上路甫滿一年，以致今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例達二六八例，創下五年同期新高。

疾管署提醒，已接種十三價疫苗滿一年者請接續接種廿三價疫苗。如已接種過廿三價疫苗者，別忘記還需追加一劑十三價疫苗接種，才完整免疫保護力，有效減少感染症發生風險及疾病負擔。