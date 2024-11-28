聽新聞
0:00 / 0:00

RSV威脅嬰幼兒 醫籲放寬單株抗體給付

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導
早產兒因免疫力低下成了被呼吸道融合病毒感染的重災區。圖／彭純芝提供
早產兒因免疫力低下成了被呼吸道融合病毒感染的重災區。圖／彭純芝提供

對嬰幼兒威脅極大的呼吸道融合病毒（ＲＳＶ），這兩年因免疫負債感染人數持續上升，據衛福部調查，每年約有千名嬰幼兒因感染ＲＳＶ住院。

馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝。圖／彭純芝提供
馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝。圖／彭純芝提供
馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任、台灣新生兒科醫學會理事彭純芝指出，現在每個月都有嬰幼兒，因ＲＳＶ感染導致呼吸急促被送進加護病房，尤其早產兒免疫力不全，約有七成會住進加護病房、更有五成須使用呼吸器輔助治療，目前健保僅給付三十三週以下的早產兒施打ＲＳＶ單株抗體，希望未來有機會放寬照顧到三十三週至三十五週的早產兒，與鄰近日韓的保護政策同步。

抗體可直接獲得保護力

對付病毒的入侵，最好的方式就是預防，包含施打疫苗或是單株抗體，彭純芝指出，疫苗與單株抗體的差別在於，前者接種的是抗原，打進體內後產生抗體，而單株抗體是直接把抗體打進體內，對於免疫力較低的早產兒來說，可直接獲得保護，目前一歲以前都可以施打，每個月一劑，最多六劑，用來保護嬰幼兒的健康。

不過，彭純芝也提及，由於ＲＳＶ單株抗體的施打不在預防接種的黃卡（常規接種疫苗時程表）裡，臨床上早產兒常常需要在前六個月每月回診監測生長狀況，建議家長要記得ＲＳＶ單株抗體的每月接種時程，定期監控追蹤。另外，經過新冠防疫經驗，面對充滿不確定性的疫情，醫師也呼籲政府能儲備多種的預防武器，以維持防疫藥品供貨穩定及量能。

ＲＳＶ就連成人都難抵威脅，日前歌神張學友就因感染ＲＳＶ導致演唱會延期，何況是肺部發育不全的早產兒，彭純芝指出，感染後會造成發燒、咳嗽等感冒症狀，很多家長可能都聽得出「咻咻咻」的聲音，容易引發成細支氣管炎，即使痊癒，也容易種下氣喘的病根，若肺部感染較為嚴重，造成「大白肺」這時就須提供較高氧氣濃度或呼吸器治療。

籲比照日韓保護早產兒

ＲＳＶ的傳染方式與流感相同，都是飛沫傳染，因此，有小小孩的家庭，大人若有感冒症狀要避免接觸新生兒，若孩子出現發燒及呼吸急促每分鐘六十次以上、喘鳴聲等，都須要立即送醫。

彭純芝呼籲面臨少子化衝擊的台灣應做長遠規畫，比照同為面臨少子化的日韓兩國，讓未滿卅六週的早產兒都能施打單株抗體獲得保護，為台灣的早產兒築起完整的防護牆。

早產 疫苗 醫學

延伸閱讀

腸病毒疫情達高峰！單周2.2萬人次就診 停班數量4年最多

早產兒不降反升 醫籲修產檢頻率、增安胎藥可近性

屏東逾三分之一早產兒屏基照顧 今回娘家見證生命韌性

推適齡生育 新北婚後孕前AMH檢查已575人受檢

相關新聞

機場「黃巾之亂」 國安局坦承須檢討

歡迎中華棒球隊返台活動在桃機出現混亂場面，甚至有采盟免稅店員工亂入跟副總統蕭美琴合照，遭諷刺是「黃巾之亂」，立委直指有維...

采盟亂入搶合照 桃機將開罰百萬

中華隊在世界棒球十二強賽奪世界冠軍，廿五日抵達桃園機場吸引民眾到場歡迎，但過程中采盟免稅店員工卻亂入副總統蕭美琴與球員合...

1天比1天冷！這2天低溫下探9度 下周再迎另波東北季風

今年入秋以來第一波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前一天比一天冷，而最冷時間落在周五清晨至周六清晨，...

回響／預防孤獨死 賴總統：應加強送餐

聯合報陽光行動，日前報導「孤獨死拉警報，對策何在？」引發社會關心，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會表示，最近獨居老人...

晚間23時32分花蓮近海規模5.2地震 最大震度3級

根據中央氣象署資料顯示，27日晚間23時32分，花蓮近海發生芮氏規模5.2的有感地震。

孫翠鳳發表自傳 談「她的男人們」

明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」，從她廿六歲遭逢家庭和事業巨變、和先生陳勝福回到老家明華園說起；娓娓道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。