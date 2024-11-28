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健康你我他／身障重鑑定 跑兩趟磨人

聯合報／ 文／小妹（北市文山）
身心障礙卡即將到期，師母需聽力重新鑑定，跑了兩趟才搞定。圖╱小妹提供
身心障礙卡即將到期，師母需聽力重新鑑定，跑了兩趟才搞定。圖╱小妹提供

十月初，高齡97歲的師母傳簡訊告知：「收到區公所來信，通知她身心障礙卡即將到期，請盡速完成聽力重新鑑定。」師母與我相識近半個世紀，和藹的她非常照顧我，如今年邁，嚴重失聰，又因罹患巴金森氏症而走路顫巍巍，而她的子女均在國外。

接到消息，我立刻幫師母到區公所拿身心障礙重新鑑定手冊，請她的外籍看護在十月中旬就診時順便安排鑑定。外籍看護信心滿滿表示，她有經驗，一切會搞定。

前兩天醫院社工師來電，告訴我醫師已為師母鑑定完成，要我為師母安排到醫院社工室鑑定「活動參與及環境因素評鑑」。「嗄？還要再到醫院評鑑一次？為何請醫師評鑑當天不一起完成？再跑一趟多折騰人？長照評估都由社工師到家中評估，身障手冊可否比照辦理？」懷著滿腔疑惑請教，社工師告知是衛福部的規定。

這項規定是「除非全癱無法自行下床、24小時須用呼吸器或維生設備、長期重度昏迷、其他特殊困難，且經戶籍所在地縣市衛生局公告者」，始能申請到宅鑑定。因此我電洽衛福部及衛生局，都認為再到醫院接受第二次評鑑為宜，否則身心障礙卡過期失效後，現有權益均註銷，能享未享之權益亦無法申請。

如果事前我查明所有流程並提醒外籍看護，或上次評鑑我陪著做，能否更順利？

外籍看護 社工 衛生局

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