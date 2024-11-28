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變性後遭性騷 她崩潰得恐懼症

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

30歲陳小姐因性別認同困擾讓她生活適應困難，對容貌焦慮，害怕人群。經手術變性後，樣貌出眾，常被男上司性騷擾，不知如何應對的她，甚至出現自傷行為，在家人陪同下就醫。她被診斷為適應困難併發混合性情緒行為障礙，同時合併恐懼症，治療後情況改善，現在的她比以往還有自信。

書田診所精神科主任醫師陳家駒說，變性和性認同問題形成因素複雜，主要包括社會文化媒體、網路傳播和個人成長發展背景因素。

改善性別認同困擾要多管齊下，陳家駒指出，可從生活環境學習適應與建構性教育知識，包括性生活調適，與日常生活、家庭、職場等公共角色行為調整學習；精神心理方面的治療，如認知、行為、自我心理心態情緒保護防衛；社會、衛生、醫療及家庭支持網絡建構和危機處理技巧。若伴有情緒障礙，如憂鬱症、恐懼症時，配合適當的藥物治療。

陳家駒呼籲，性別認同困擾者除了面臨自我認同問題，可能還會面對周圍環境的不友善，因此政府應推動全民、全社會人倫教育、醫療衛生教育，讓民眾不因為性別特質受到差別待遇。身邊的親友多些關懷、包容與交流，發覺任何性問題影響到情緒、行為有異樣，甚至自傷時，應盡早就醫。

性別 情緒

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