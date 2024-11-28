聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／別讓藥費扼殺罕病兒

聯合報／ 記者韋麗文蔡怡真許凱婷周佩怡╱台北報導
罕病患者、病團及醫師均期盼，健保繼續給予支持，讓患者得以續命，有機會發揮生命價值。本報資料照片
罕病患者、病團及醫師均期盼，健保繼續給予支持，讓患者得以續命，有機會發揮生命價值。本報資料照片

蕭仁豪是全台灣第一個獲得罕病藥物給付的高雪氏症病患，但是他太晚接受治療，需要切去腫大的脾臟來保住性命；同期接受治療並且切除脾臟的鍾家宏，也因免疫力低下、骨質疏鬆，頻繁往返醫院和家裡。數年後，台灣高雪氏症病友協會理事長朱啓仁的孩子則為幸運的一代，因早期診治，可以過著與常人一樣的生活。

「冬天來臨時，我幾乎無法承受寒冷，骨頭疼痛得無法翻身。」現年40歲的蕭仁豪回憶，童年時期因肝脾腫大、骨骼異常和關節劇痛，生活充滿挑戰，甚至一度痛到無法呼吸或站立，得靠母親背著上學。

靠酵素療法 罕病兒重生

1994年，蕭仁豪的母親得知國外已有高雪氏症治療藥物，但藥物每月60萬元和台灣尚未進口的現實，讓她四處奔走，罕病基金會創辦人陳莉茵找她召開記者會，迅速引起社會關注與愛心。在馬偕醫院罕見疾病中心主任林炫沛協助下，終於讓蕭仁豪成為全台第一位接受酵素療法的高雪氏症患者，得到活下來的機會。

在各界努力下，2000年台灣通過「罕見疾病防治及藥物法」，成為全球第五個立法保障罕病患者用藥和生存權的國家。截至今年5月，全台有245種公告罕病，並有76種藥物獲得健保給付，涵蓋40種疾病，惠及超過1.6萬名病童。

求學苦 憑毅力考上公職

相較於蕭仁豪的重生，同樣切除脾臟的鍾家宏，因為後續腎臟病與病弱體質，求學過程充滿挑戰，但他仍憑毅力通過公職考試，成為穩定工作的孝順兒子。朱啓仁的孩子則因及時用藥，與常人無異。朱啓仁強調，治療藥物的成本會隨患者體重增加，而健保給付是家庭經濟負擔的重要支柱。

罕病新藥 健保給付有限

隨著罕見疾病治療藥物陸續問世，台灣罕病患者所面臨的挑戰，從「無藥可治」轉變為「無法取得」。由於罕病罹患率低、市場小，加上研發成本高，罕藥具有藥價昂貴的劣勢，在健保財務困難的情況下，新一代的罕藥、罕病新藥都難納入健保給付。

陳莉茵指出，目前健保給付的範圍仍有限，患者家庭難承擔昂貴的治療費用。她強調，罕病用藥不僅能改善患者生活品質，還可減輕家庭和社會負擔，對疾病防治具有深遠影響。

合理分配資源 守護生命

中國醫藥大學副校長、罕病基金會董事長蔡輔仁是蕭仁豪的主治醫師，他表示，以往連罕病診斷都困難，現今醫療科技進步，治療已露出曙光，「藥物愈來愈多，但費用昂貴，希望所有病童都可以接受治療，但健保資源有限，如何進行合理分配須共同面對討論。」

罕病患者家庭的艱辛，並非外界所能輕易理解。「要多少淚水和努力，才能證明罕病病患值得健保支持？」陳莉茵呼籲，社會多關注，透過完善政策保障，讓罕病患者的生命不因高昂藥費而停滯。

醫學辭典／高雪氏症

高雪氏症是一種溶小體神經脂質儲積症，體內調控葡萄糖苷脂酶的基因發生突變，導致葡萄糖苷脂無法代謝掉，累積在巨噬細胞的溶小體內，巨噬細胞逐漸變大，像被揉皺的紙，因而稱高雪氏細胞。

高雪氏細胞會累積在肝臟、脾臟、骨骼、骨髓、大腦、淋巴結等器官組織，使病人常發生貧血及骨頭壞死，造成骨骼危機。

健保 患者 罕見疾病

延伸閱讀

衛福部表揚579名金牌志工 最老88歲、她家有2罕病子女

國中女罹罕病靠助行器、學業中斷 母泣訴：打完疫苗人生毀

出席病團展覽 健保署副署長陳亮妤：健保不會放棄罕病

「趙少康出院換我入院」 陳文茜自曝罹罕病飛美國治療

相關新聞

機場「黃巾之亂」 國安局坦承須檢討

歡迎中華棒球隊返台活動在桃機出現混亂場面，甚至有采盟免稅店員工亂入跟副總統蕭美琴合照，遭諷刺是「黃巾之亂」，立委直指有維...

采盟亂入搶合照 桃機將開罰百萬

中華隊在世界棒球十二強賽奪世界冠軍，廿五日抵達桃園機場吸引民眾到場歡迎，但過程中采盟免稅店員工卻亂入副總統蕭美琴與球員合...

1天比1天冷！這2天低溫下探9度 下周再迎另波東北季風

今年入秋以來第一波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前一天比一天冷，而最冷時間落在周五清晨至周六清晨，...

回響／預防孤獨死 賴總統：應加強送餐

聯合報陽光行動，日前報導「孤獨死拉警報，對策何在？」引發社會關心，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會表示，最近獨居老人...

晚間23時32分花蓮近海規模5.2地震 最大震度3級

根據中央氣象署資料顯示，27日晚間23時32分，花蓮近海發生芮氏規模5.2的有感地震。

孫翠鳳發表自傳 談「她的男人們」

明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」，從她廿六歲遭逢家庭和事業巨變、和先生陳勝福回到老家明華園說起；娓娓道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。