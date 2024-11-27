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故宮與博格達汗博物館續簽姊妹館 台蒙文化交流新篇章

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國立故宮博物院今日與蒙古博格達汗博物館續簽姊妹館協議，故宮蕭宗煌院長(左)、蒙古博格達汗博物館ERDENEBAATAR Tseveg-Ochir館長(右)互贈禮品。圖／故宮提供
國立故宮博物院今日與蒙古博格達汗博物館續簽姊妹館協議，故宮蕭宗煌院長(左)、蒙古博格達汗博物館ERDENEBAATAR Tseveg-Ochir館長(右)互贈禮品。圖／故宮提供

國立故宮博物院今日與蒙古博格達汗博物館續簽姊妹館協議，由故宮院長蕭宗煌、博格達汗博物館館長ERDENEBAATAR Tseveg-Ochir代表簽約，宣布雙方延續姊妹館友好情誼，深化典藏、展覽、研究等各領域合作。

蕭宗煌表示，近來與蒙古國合作起源於2012年11月，配合蒙古政府紀念成吉思汗誕辰850周年，故宮博物院捐贈蒙古國家博物館24幅成吉思汗家族複製畫像展出。2015年出版《國立故宮博物院藏蒙古文物彙編》，2016年與蒙古科學院歷史考古研究所簽署合作備忘錄出版蒙古文物續編。2018年故宮林正儀前院長率團前往蒙古，並與博格達汗締結姊妹館，並洽借2020年「呼畢勒罕－清代活佛文物大展」相關展品。2020年故宮南院舉辦「故宮亞洲藝術節」，後因新冠疫情影響雙方合作交流事宜。

今日兩館院再續前緣，由蒙古博格達汗博物舘館長ERDENEBAATAR Tseveg-Ochir親自來台，與蕭宗煌續簽姊妹館協議。雙方將在既有合作基礎上，進行研究出版、文創行銷、文化修護領域合作，並研議未來共同策展可行性，相信可以再啟雙方文化交流新篇章。

故宮表示，迄今與故宮締結姊妹館國際博物館所，包含美國舊金山亞洲藝術博物館、美國丹佛美術館、日本大阪市立東洋陶瓷美術館、韓國中央國立博物館、捷克國家博物館、蒙古博格達汗博物館等。另與美國胡盈瑩和范季融基金會、法國凱布朗利博物館、法國遠東學院、法國巴黎裝飾藝術博物館、蒙古科學院、香港城市大學簽署合作備忘錄，持續深化拓展國際合作交流。

博物館 國立故宮博物院 蒙古

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