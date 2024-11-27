快訊

原來明星都這麼會運動！盤點10位「運動員出身」阮經天奧運儲備選手、曾之喬網球全國前八

生命線失守！外資賣超409億元大拋聯電 逆勢買超這十檔

首爾降大雪 部分桃園機場往返航班取消或延後

中央社／ 台北27日電
首爾降雪創117年氣象觀測史上11月最高紀錄，據桃園國際機場航班表，部分仁川機場往返桃園國際機場的航班取消或延後。圖為仁川機場。法新社
首爾降雪創117年氣象觀測史上11月最高紀錄，據桃園國際機場航班表，部分仁川機場往返桃園國際機場的航班取消或延後。圖為仁川機場。法新社

韓國首都首爾今天降雪，創下117年氣象觀測史上11月最高紀錄。據桃園國際機場航班表，部分仁川機場往返桃園國際機場的航班取消或延後。

國籍航空今天從桃園機場往返仁川機場的航班中，台灣虎航不受影響，華航及長榮航空部分有延誤。

根據桃園國際機場航班表，韓亞航空及大韓航空各取消一班往返仁川與桃園機場航班，濟州航空原訂中午12時35分到桃園機場的航班延後號晚間9時25分；長榮航空原訂下午1時30分回桃園機場的航班，目前還未確定抵達時間；華航原訂下午2時15分到桃園機場的班機，延後到晚間7時48分。

另外，今天從桃園機場出發到仁川機場的航班中，易斯達航空從上午10時45分延後到中午12時25分；真航空從中午12時40分延後到下午5時34分；大韓航空從中午12時25分延後下午1時32分；濟州航空從下午1時35分延後到晚上10時30分；韓亞航空從下午1時40分延後到傍6時44分。

亞航 南韓 桃園機場 航班 首爾

延伸閱讀

首爾降雪創117年來11月最高紀錄 罕見暴雪釀停電大亂交通航班

棒球／華航公益棒球營前進花蓮 陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓登場

桃園機場黃巾之亂開罰100萬 交通部長：嚴重影響機場形象

德州再+1！長榮航空2025年11月開航台北—達拉斯航線 搶攻北美商務轉機

相關新聞

護理師也深受「5S競賽」之苦？ 衛福部：2件事才重要

有些醫療院所會舉辦科部間的競賽、考核，以強化「5S」原則，護理人員更常碰到這類狀況，在評比活動之前，必須提早到班、擦拭單...

1天比1天冷！這2天低溫下探9度 下周再迎另波東北季風

今年入秋以來第一波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前一天比一天冷，而最冷時間落在周五清晨至周六清晨，...

管線會塞住？衛生紙能不能丟馬桶 環境部這樣說

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查明年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。立委指出，至今仍有超過半數民眾...

變性後遭男上司性騷擾…她崩潰自傷得恐懼症 醫曝3成因

30歲陳小姐改變性別後樣貌出眾，常被男上司性騷擾，不知該如何應對的她，陸續出現自傷行為，經家人陪同下到門診求助，醫師診斷...

蝦皮賣家標榜穿塑身衣「躺著也能瘦」 公平會開鍘了

一名湯姓賣家在蝦皮購物網站平台銷售「金薇塑身衣」商品，廣告標語更直接主打「收腹、燃脂、收腰、塑型」及「躺著也能瘦」等誇張...

承諾加強移補植計畫 白埔產業園區環評初審通過

環境部今天召開「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，本案在開發單位高雄市政府承諾研提補植區原有動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。