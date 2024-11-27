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護理師也深受「5S競賽」之苦？ 衛福部：2件事才重要

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，護理人員的主要職責是照顧病人。 圖／聯合報系資料照片
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，護理人員的主要職責是照顧病人。 圖／聯合報系資料照片

有些醫療院所會舉辦科部間的競賽、考核，以強化「5S」原則，護理人員更常碰到這類狀況，在評比活動之前，必須提早到班、擦拭單位內所有器材，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，醫院護理師工作應以照顧病人為主，及因應護理照護所需的整備工作，但一直被要求負責如環境清潔等非護理工作，的確可能影響其工作價值與定位，進而導致人力流失。 

5S是一套來自日本企業的工作現場文化口號，講求職場應該追求整理、整頓、清掃、清潔、教養五項素養，近期是因勞動部勞發署被爆出，過去以競賽式、考評方式辦理「辦公室環境5S競賽」整潔活動，新任勞動部長洪申翰直言，這只是徒增壓力、即刻廢止。  

台北市醫師職業工會今發布聲明指出，醫療業勞工長期以來，承受來自上級的無謂競賽考評壓力，期許勞動部的新氣象能連帶整頓醫療職場，畢竟5S運動到了醫療業，其精神有過之而無不及，許多醫院甚至加上了安全、節約兩項規定，力求將「7S」的口號貫徹。  

工會提到，到了醫療場域，為了講求感染控制、合理運用資源，推行這樣的精神也無不可，「錯就錯在，許多醫院奉此為圭臬到喪心病狂的程度，甚至舉辦競賽、考核，搭配一定的獎懲」，於是護理師在評比活動之前，必須提早到班、仔細擦拭單位內所有器材，成為一種常態，就算在人力短缺、離職率突破天際的職場依然如常。  

蔡淑鳳說，醫院護理師工作應以照顧病人為主，及因應護理照護所需的相關整備工作，如護理工作車醫材的準備安排；關於醫院5S或7S相關環境清潔與規畫工作，醫院應安排相關清潔或行政工作人員協助，避免為辦理5S或7S競賽活動增加護理人員負荷。

蔡淑鳳表示，如果護理人員一再被要求，執行這類非護理內容的工作，的確可能影響價值和定位，甚至會影響留任的意願，還是應該把護理師的時間放到病人照顧，畢竟這也是病人安全的一環。

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