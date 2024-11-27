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1天比1天冷！這2天低溫下探9度 下周再迎另波東北季風
今年入秋以來第一波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前一天比一天冷，而最冷時間落在周五清晨至周六清晨，加上輻射冷卻效應，北台灣低溫11至13度，局部地區低溫有機會下探9、10度；下周一、二稍微回暖，但下周三將有另一波東北季風增強，氣溫再轉涼。
黃恩鴻說，未來1周大致上偏乾冷情形，周末前持續受到大陸冷氣團影響，今晚至明清晨有一波低溫，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約13至15度，南部、台東15至17度，明天清晨因局部地區因輻射冷卻效應，氣溫再低1至2度。
但明天清晨還不是最冷時刻，黃恩鴻指出，本周最冷時間落在周五清晨至周六清晨（29、30日），受到輻射冷卻影響，北台灣普遍低溫11至13度，其他地區13至15度，空曠及近山區溫度有機會再降1至2度，低溫下探9至10度，但因清晨主要受到輻射冷卻加持，明顯低溫時間短暫，白天太陽出來後就逐漸升溫。
周六白天至下周二（11月30日至12月3日）冷空氣減弱，天氣仍偏乾，輻射冷卻影響仍大，台北低溫約14度，局部空曠地區有可能降1至2度，低溫來到12、13度左右；下周三又有另一波東北季風增強，各地溫度又再度轉涼。
黃恩鴻提醒，未來幾天白天晴朗、溫度略回升，但中南部日夜溫差大，落差可達9度，白天溫度約22至25度，入夜低溫約14至17度。
降雨部分，黃恩鴻表示，今天到周六各地大致多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星降雨，下周一（12月2日）轉為偏東風，水氣增加，迎風面的東半部、基隆北海岸、大台北地區降雨略增；下周二（12月3日）東北季風再增強，北部、東背部降雨又會更明顯一些。
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