用購買支持生態漁法 2千店銷售海洋之心標章水產

攜手海漁基金會推展永續漁業資源的「海洋之心生態標章」4年，農業部長陳駿季表示，已有316艘漁船通過認證及2009家店售此標章水產，之後每年擴增1到2成，呼籲消費者選購支持。

農業部漁業署從民國108年起輔導財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會，參考聯合國糧農組織「海洋撈捕漁業之魚和漁產品生態標章準則」，推動「海洋之心生態標章」。推動4年了，漁業署今天舉辦「永續效應！台灣永續海鮮美食店數突破2000家—連鎖美食地圖大公開」海洋之心記者會，宣布現階段成果。

萬事起頭難，海漁基金會執行長林愛龍說，必須溝通源頭漁船採用永續漁法、加工廠符合作業規範，以及末端餐飲通路業者採用此標章水產，最終以消費商機支撐漁民繼續、擴大採用生態漁法，保育漁業資源。

她說，終於從109年的2隊，推進到113年11月20日的29隊、42件（每件1種漁法，其中11件為5金6銀）、316艘漁船通過認證，且有2009家通路門市採用此標章水產。

林愛龍並說，受生態漁法捕撈保護的物種包含鯖魚、竹筴魚、鎖管、白帶魚、鬼頭刀等沿近海重要魚種；末端銷售的通路業者有家樂福、全家便利超商、三商餐飲集團的福勝亭及鮮五丼、樂檸漢堡、聖保羅及煙波飯店等，產品多元，包含便當、炸魚塊、漢堡、麻糬魚鬆Q餅等。

東北海域延繩釣友善船隊隊長曾冠瑋舉例，像是使用延繩釣捕鬼頭刀、用一支釣抓白帶魚，捨棄底拖網方式。113年獲選全國模範漁民、來自新北市瑞芳區的船長吳智欽說，消費者、通路支持，會繼續用生態漁法作業。蘇澳區漁會總幹事陳春生說，萬事起頭難，林愛龍要推動至此規模不容易，蘇澳區漁會也響應拿下4金4銀。

陳駿季說，此標章不是標章而已，要公私協力，集結產、官、消費者、企業一起承諾保護海洋漁業資源永續，且須後端消費拉力升，才能讓更多漁民持續用生態漁法。

現況進展不是終點，陳駿季說，基於漁船認證跟陸域有機農業的推動一樣，要有轉型期，約須1年，因此後續期待每年大概以10%到20%的幅度繼續成長。林愛龍說，相關認證搭配科學調查，繼續推動，會有更多科學化的永續捕撈措施誕生，例如體長規定等助益永續。