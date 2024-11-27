獨居老人孤獨死現象 賴總統：加強送餐、聯繫

民進黨中常會今天關注民生議題。賴清德總統會中提及，最近有關獨居老人「孤獨死」議題受關注，因為缺乏關注，過世都沒人知道，這方面要加強送餐、社區彼此聯繫，在鄉村也要提高送餐率，不管慈善、社福團體，要多接觸地方長者，以防他們不會沒人接觸到。

中常委蔡易餘表示，有基層檢察官反映，阻詐成功後，車手反而因為詐騙未遂，都會被被輕判，這不合理，變成檢察官成功阻詐後，反而爽到車手，無法阻絕詐騙。

中常委陳茂松表示，冬季到來，空汙又日益嚴重，相關單位應留意。陳茂松另提到太陽能板去化問題，指出廢棄太陽能板是高污染，要提早規畫好處理措施。蔡易餘、王定宇也表示，第一批太陽能板簽得20年約陸續要到了，能源署一方面提出政策誘因，去更新效率好的太陽能板，一方面汰換下來的太陽能板，也要有處理措施。賴總統則回應，請行政院要留意相關議題。

中常委王世堅指出，他在會中和賴清德提到兩點，一、要維護每一個世代青年公平教育的權利跟工作權，國內牙醫不夠，要從醫療體系去招生，讓年輕一代靠自己改變命運，上一代的榮華富貴，就應該在上一代終止，要給下一代公平的機會，讓他們自己去努力，公平才是台灣真正價值。

王世堅說，二、台灣醫療品質很高，是因為受過嚴格訓練、考試出來，但是這次卻被波波醫生的醫療疏失打破了，已造成台灣教育公平、醫療品質下降，而現在卻要因為偏鄉醫療計畫，給波波大開終南捷徑。

賴清德回應，現在美國、日本等國外也有開放一些名額提供台灣學生就醫、行醫，是對等交流，每個國家都有，這個國際慣例不能打破，行政院長卓榮泰昨天有約見本土牙醫聯盟，提出透過偏鄉醫療計畫，綁定這些波波醫生要在偏鄉服務十年，不會讓這些名額被波波醫生濫用。