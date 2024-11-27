蝦皮賣家標榜穿塑身衣「躺著也能瘦」 公平會開鍘了

一名湯姓賣家在蝦皮購物網站平台銷售「金薇塑身衣」商品，廣告標語更直接主打「收腹、燃脂、收腰、塑型」及「躺著也能瘦」等誇張語句，被公平會認定違規，挨罰10萬元。

公平會27日召開第1728次委員會議，湯姓賣家於上述廣告宣稱「收腹 燃脂 收腰 塑型」及「躺著也能瘦」，給人穿著該商品具有收腹、燃脂、收腰、塑型等效果，躺著即可達成瘦身效果，但經調查發現，該名賣家只是參考中國淘寶及微信等其他賣家的廣告內容。

公平會指出，該廣告宣稱均無相關醫學或實驗數據等相關資料佐證廣告效果，這些宣稱已屬虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處10萬元罰鍰。

公平會呼籲，刊登廣告時應善盡廣告主的真實表示義務，如果商品有訴求功效時，應確保其具有相關科學學理或實驗依據，避免誤導消費者，以維護交易秩序與消費者利益。