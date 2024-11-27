女性私密保養最佳閨密「絲膚潔」全新形象登場！
「The power of being a woman！」廣受全球女性朋友歡迎的私密護理品牌「絲膚潔」換新包裝了！創立於1989年的「絲膚潔」，35年來以溫和不刺激的配方，有效解決私密問題，獲得數百萬消費者及無數婦產科醫師推薦，這次「絲膚潔」打造全新質感包裝設計，從裡到外完整呈現品牌高標準、不斷追求突破的核心堅持。
產品新裝發表會邀請到整形外科醫師賴昕隄、婦產科醫師王樂明出席，賴昕隄醫師指出，亞洲國家氣候潮溼悶熱，大多數女性都很重視日常清潔程序，從臉部、眼唇到頭皮都使用專用清潔用品，而私密處皮膚和身體其他部位皮膚不同、又長期包覆在衣物內，值得被大家好好重視。有些女生會選擇透過除毛來減少異味，但除毛後可能造成局部發紅、搔癢，更需選擇溫和、不刺激的產品，加強呵護私密處皮膚。
王樂明醫師也表示，台灣女性普遍不重視自己的私密處保養，門診常見女性私密處有狀況，拖了很久才來就診。另外許多女性在私密處不舒服、有異味時，會噴香水遮蔽，但其實有異味，就表示私密處健康亮紅燈，建議盡快就醫，找出問題的癥結，才能真正改善。
市佔率高達41%的私密處保養銷售冠軍「絲膚潔」是法國私密護理第一品牌，添加專利牛蒡萃取，成分可達到舒緩、防護的效果，同時保護肌膚、溫和不刺激，產品經過嚴格的醫學監控測試，在法國為醫生開立處方產品，被許多教學醫院、專科診所指名使用，更獲得法國美妝測試權威網站Beaute Test Awards評選為「最佳私密保養品」。
「絲膚潔」於歐、美、亞洲超過50個國家販售，在法國是市佔率高達41%的私密處保養銷售冠軍。台灣則由培力藥品獨家代理， 法國原裝進口的「絲膚潔」私密沐浴露，可清洗呵護、有效維持私密肌膚健康，擊退乾癢不適；尤其是月事期間，女性因荷爾蒙、陰道酸鹼值產生變化，私密肌膚會變得脆弱且容易感染，使用「絲膚潔」私密沐浴露能加強防護，給私密肌膚添加一層屏障。另外也有小女生專用的私密沐浴露，質地更加溫和，幫助女性從小養成良好的私密衛生習慣，天天清爽又安心。
網紅「空姐報報Emily」是「絲膚潔」忠實愛用者，由於空服員工作時需長時間穿著絲襪，不固定的作息也會造成免疫力下降，讓Emily從很早就開始重視私密處保養，用過各品牌私密處保養產品，她覺得「絲膚潔」質地更細緻輕柔，使用後不乾澀，可以保持12小時的舒適清新。Emily也透露自己的私房保養撇步：「平時一天護理一次，遇到生理期、或到氣候乾燥的國家旅遊，我會早晚使用，讓自己保持舒爽、不彆扭。」
培力藥品秉持促進人類健康使命，專注女性健康需求培力藥品在地深耕近50年，在醫療界累積值得信賴的好口碑，產品線涵蓋各領域疾病預防與治療，特別專注於女性相關產品，除了為國人引進法國領導品牌「絲膚潔」私密沐浴露 ，以及法國私密益生菌No.1品牌「薈舒芙」 ，培力藥品也廣集生醫領域人才，研發從青春期到更年期、各式女性需要的產品。
培力藥品郭孟鎧副總表示，「培力藥品代理『絲膚潔』超過十年，獲得醫界和通路市場的肯定，藉由此次產品換新裝，以更現代化的設計與便利的使用體驗，希望能為女性健康保養帶來新氣象。」
培力藥品在台中的生產基地，通過「日本PMDA」及「台灣TFDA」查核之「國際PIC/S GMP標準藥廠」認證；同時設有全台第一座獨立荷爾蒙製劑廠，致力於特殊學名藥品及保健品的專研與開發，產品廣泛應用於各類型醫療院所與寶雅等藥妝通路、網購平台，在百家爭鳴的藥品市場裡，培力挑戰自我，進行轉變，聚焦女性荷爾蒙製劑的專精市場，針對女性需求推出產品，涵蓋青春期到更年期前後各階段。」郭孟鎧副總強調，培力有能力，提供女性完整的健康解決方案，因此女性忠實顧客推介長輩、晚輩一起使用的情況很常見，達到從預防保健到增進生活品質的周全照護。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言