女性私密保養最佳閨密「絲膚潔」全新形象登場！

「The power of being a woman！」廣受全球女性朋友歡迎的私密護理品牌「絲膚潔」換新包裝了！創立於1989年的「絲膚潔」，35年來以溫和不刺激的配方，有效解決私密問題，獲得數百萬消費者及無數婦產科醫師推薦，這次「絲膚潔」打造全新質感包裝設計，從裡到外完整呈現品牌高標準、不斷追求突破的核心堅持。

廣受全球女性朋友歡迎的私密護理品牌「絲膚潔」換新包裝，整形外科醫師賴昕隄、婦產科醫師王樂明與台灣總代理培力藥品郭孟鎧副總出席產品新裝發表會。 圖／梁榮華 攝影

產品新裝發表會邀請到整形外科醫師賴昕隄、婦產科醫師王樂明出席，賴昕隄醫師指出，亞洲國家氣候潮溼悶熱，大多數女性都很重視日常清潔程序，從臉部、眼唇到頭皮都使用專用清潔用品，而私密處皮膚和身體其他部位皮膚不同、又長期包覆在衣物內，值得被大家好好重視。有些女生會選擇透過除毛來減少異味，但除毛後可能造成局部發紅、搔癢，更需選擇溫和、不刺激的產品，加強呵護私密處皮膚。

王樂明醫師也表示，台灣女性普遍不重視自己的私密處保養，門診常見女性私密處有狀況，拖了很久才來就診。另外許多女性在私密處不舒服、有異味時，會噴香水遮蔽，但其實有異味，就表示私密處健康亮紅燈，建議盡快就醫，找出問題的癥結，才能真正改善。

賴昕隄醫師呼籲女性更多重視私密處清潔保養。 圖／梁榮華 攝影

市佔率高達41%的私密處保養銷售冠軍「絲膚潔」是法國私密護理第一品牌，添加專利牛蒡萃取，成分可達到舒緩、防護的效果，同時保護肌膚、溫和不刺激，產品經過嚴格的醫學監控測試，在法國為醫生開立處方產品，被許多教學醫院、專科診所指名使用，更獲得法國美妝測試權威網站Beaute Test Awards評選為「最佳私密保養品」。

「絲膚潔」於歐、美、亞洲超過50個國家販售，在法國是市佔率高達41%的私密處保養銷售冠軍。台灣則由培力藥品獨家代理， 法國原裝進口的「絲膚潔」私密沐浴露，可清洗呵護、有效維持私密肌膚健康，擊退乾癢不適；尤其是月事期間，女性因荷爾蒙、陰道酸鹼值產生變化，私密肌膚會變得脆弱且容易感染，使用「絲膚潔」私密沐浴露能加強防護，給私密肌膚添加一層屏障。另外也有小女生專用的私密沐浴露，質地更加溫和，幫助女性從小養成良好的私密衛生習慣，天天清爽又安心。

網紅「空姐報報Emily」是「絲膚潔」忠實愛用者。 圖／梁榮華 攝影

網紅「空姐報報Emily」是「絲膚潔」忠實愛用者，由於空服員工作時需長時間穿著絲襪，不固定的作息也會造成免疫力下降，讓Emily從很早就開始重視私密處保養，用過各品牌私密處保養產品，她覺得「絲膚潔」質地更細緻輕柔，使用後不乾澀，可以保持12小時的舒適清新。Emily也透露自己的私房保養撇步：「平時一天護理一次，遇到生理期、或到氣候乾燥的國家旅遊，我會早晚使用，讓自己保持舒爽、不彆扭。」

培力藥品秉持促進人類健康使命，專注女性健康需求培力藥品在地深耕近50年，在醫療界累積值得信賴的好口碑，產品線涵蓋各領域疾病預防與治療，特別專注於女性相關產品，除了為國人引進法國領導品牌「絲膚潔」私密沐浴露 ，以及法國私密益生菌No.1品牌「薈舒芙」 ，培力藥品也廣集生醫領域人才，研發從青春期到更年期、各式女性需要的產品。

培力藥品郭孟鎧副總表示，「培力藥品代理『絲膚潔』超過十年，獲得醫界和通路市場的肯定，藉由此次產品換新裝，以更現代化的設計與便利的使用體驗，希望能為女性健康保養帶來新氣象。」

培力藥品郭孟鎧副總。 圖／梁榮華 攝影

培力藥品在台中的生產基地，通過「日本PMDA」及「台灣TFDA」查核之「國際PIC/S GMP標準藥廠」認證；同時設有全台第一座獨立荷爾蒙製劑廠，致力於特殊學名藥品及保健品的專研與開發，產品廣泛應用於各類型醫療院所與寶雅等藥妝通路、網購平台，在百家爭鳴的藥品市場裡，培力挑戰自我，進行轉變，聚焦女性荷爾蒙製劑的專精市場，針對女性需求推出產品，涵蓋青春期到更年期前後各階段。」郭孟鎧副總強調，培力有能力，提供女性完整的健康解決方案，因此女性忠實顧客推介長輩、晚輩一起使用的情況很常見，達到從預防保健到增進生活品質的周全照護。