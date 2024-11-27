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馬祖高雄包機擬12月續辦 待民航局核定

中央社／ 連江縣27日電

馬祖高雄包機12月幾乎確定續辦。連江縣政府指出，至明年元月2日止，將再飛航14趟次，執飛航空公司為華信航空，目前尚待民航局核定。

包機續辦預算來源，連江縣交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，11月包機搭乘率突破8成5，使縣府應支付補助款大幅降低。補助款結餘加上交通部觀光署補助新台幣200萬元等，續辦所需費用目前無虞。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞訊息指出，華信航空已向民航局提出12月包機飛航申請，包機代售機位標案也在今天完成評選與簽約作業，待通過民航局核定後，得標業者便會開始對外售票。

根據連江縣政府規劃，12月包機為每週二、四、六，各飛航1趟次。若民航局審核通過，預計將從12月3日起至明年1月2日為止。單程票價仍為一般民眾新台幣3980元，設籍馬祖居民2680元，敬老（限中華民國籍）1990元。

交旅局統計，11月馬祖高雄包機原定執行10趟次，實際執行9趟次，1趟次因天候影響取消。包機搭乘率為高雄至南竿為86%、南竿至高雄為89%。其中團體與自由行散客搭乘率均突破9成，但居民票搭乘率部分，高雄至南竿僅59%，南竿至高雄僅67%，仍有提升空間。

從屏東嫁到馬祖的周小姐今天告訴中央社記者，有了包機，她回娘家探親的路的確更順暢，但包機受限於載重，每人僅能攜帶10公斤行李且不得超重，加上嬰兒票訂購手續繁雜、且機票無法改期與退票，均影響在地居民搭乘意願，盼相關單位能盡快爭取固定航班。

連江縣交通旅遊局透過新聞資料強調，馬祖高雄包機航線時間、票價等，均須由民航局最終核定，以及代售商對外公布資訊為準。

南竿 民航局 馬祖

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