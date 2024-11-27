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德蘭啟智中心身心障礙者自我倡議畫作59幅 在南紡展出

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
私立德蘭啟智中心在南紡購物中心辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。圖／台南市社會局提供
私立德蘭啟智中心在南紡購物中心辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。圖／台南市社會局提供

為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市私立德蘭啟智中心南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅，今天起展出至明年2月10日。

社會局長盧禹璁代表市長黃偉哲出席開幕式，與德蘭啟智中心主任楊美華、南紡購物中心行銷部經理胡若珊及身心障礙者權益保障推動小組委員連振宇共同彩繪大型畫布，希望社會大眾一起關心身心障礙者倡議的議題。

社會局表示，台南市目前有逾10萬位身心障礙朋友，為呼應2024年國際身心障礙者日的主題「環境無礙共經營 資訊可及齊參與」，市府鼓勵身心障礙者以「我喜歡的人、事、物」為創作發想主題，共有59名創作者以精彩豐富的畫作傳達他們自身想倡議的議題。

盧禹璁指出，身心障礙者的生活經歷中，往往充滿挑戰與堅韌，但這些經歷也是他們獨特視角的來源，能夠激發出更豐富的創作潛力。

盧禹璁說，南市府重視身心障礙者的自我倡議，去年協力聽障團體推動聽障者行車友善貼紙，今年也依據聽障者使用經驗，發展出反光版友善貼紙，也推動停車費無障礙繳費措施、在藝文場館推出可事先預約的手語導覽等，未來也將逐步改善各種公共設施與無障礙環境，致力打造身障者更友善且舒適的無礙城市。

私立德蘭啟智中心在南紡購物中心辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。圖／台南市社會局提供
私立德蘭啟智中心在南紡購物中心辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。圖／台南市社會局提供
私立德蘭啟智中心在南紡購物中心辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。圖／台南市社會局提供
私立德蘭啟智中心在南紡購物中心辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。圖／台南市社會局提供

台南 畫作

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