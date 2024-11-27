德蘭啟智中心身心障礙者自我倡議畫作59幅 在南紡展出

為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市私立德蘭啟智中心南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅，今天起展出至明年2月10日。

社會局長盧禹璁代表市長黃偉哲出席開幕式，與德蘭啟智中心主任楊美華、南紡購物中心行銷部經理胡若珊及身心障礙者權益保障推動小組委員連振宇共同彩繪大型畫布，希望社會大眾一起關心身心障礙者倡議的議題。

社會局表示，台南市目前有逾10萬位身心障礙朋友，為呼應2024年國際身心障礙者日的主題「環境無礙共經營 資訊可及齊參與」，市府鼓勵身心障礙者以「我喜歡的人、事、物」為創作發想主題，共有59名創作者以精彩豐富的畫作傳達他們自身想倡議的議題。

盧禹璁指出，身心障礙者的生活經歷中，往往充滿挑戰與堅韌，但這些經歷也是他們獨特視角的來源，能夠激發出更豐富的創作潛力。