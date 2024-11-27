衛福部表揚579名金牌志工 最老88歲、她家有2罕病子女

衛福部統計，截至112年底，全台共有111萬4604人，備案志工團隊數共2萬1441隊。衛福部社工司今天舉行全國績優志工表揚典禮，共579位服務時數逾8千小時的志工獲金牌獎表揚。衛福部次長呂建德說，參與志工活動可延長壽命，將透過志願服務法修法簡化流程，鼓勵更多民眾投入志工工作。

呂建德說，根據美國密西根大學發布於老年社會工作期刊的一項研究顯示，每年從事100小時志工服務的民眾，平均餘命比常人多出3天；政府重視志工，已提出志工台灣計畫，並於11月修正志願服務法，未來時數登記可採自動化、人工智慧（AI）化方式，簡政便民，而志工保險方案，也正在研擬當中。

行政院長卓榮泰致詞時，特別點名在場最高齡志工、88歲詹廖玲婕女士，她17年來均在創世社會福利基金會服務，累計服務時數達1萬316小時。卓榮泰說，昨日接見28位12強金牌選手，今日面對在志工界服務的579名「金牌」得主，同樣意義非凡，都是在為國人服務奉獻，凝聚過人的心。

在橋頭地檢署擔任榮譽觀護人的張美慧女士，是本次獲獎的志工之一，她育有2名罕病子女，在就醫過程中體悟志工重要性，自民國96年起擔任榮譽觀護人，至今協助逾300名受刑人。她表示，最感動的經歷之一，是一名吸毒受刑人被原生家庭放棄，自己向對方說「你的父母不相信你，但我相信你」，該名受刑人因此重燃希望，不僅沒有再犯，還創立了公司。

卓榮泰說，全球面臨人口結構轉變、環境變遷，需要更多志工投入社會各角落，從事互相關懷的工作，為此，聯合國已把2026年定為國際永續發展志工年，政府的國家希望工程，也希望打造公益社會、溫暖台灣，除推動兒少保護工作，也希望促進健康，並讓身障者權益獲得保障，感謝服務各單位的志工，持續提高民眾與社會的連結，縮短人己藩籬，「若有時間，未來我也會擔任志工。」