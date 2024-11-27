卓揆表揚全國績優志工 詹廖玲婕88歲本屆最高齡

衛生福利部為慶祝「國際志工日」、弘揚志願服務精神，今日下午在中油大樓國光廳盛大舉辦「全國績優志工表揚典禮」，表揚579位服務時數達8,000小時以上獲全國「志願服務績優金牌獎」志工。行政院院長卓榮泰、行政院政務委員陳時中、衛生福利部政務次長呂建德及立法委員王育敏親臨現場頒獎，感謝全國志工夥伴無私付出與努力，展現臺灣社會的溫暖與韌性。

衛生福利部統計，截至112年底，全國志工已達111萬4,604人，已備案的志工團隊數有2萬1,441隊，總服務時數達1億113萬3,264小時，相當於4萬8,621名專職人力。在志工年齡層分布方面，則以65歲以上的志工合計36萬8,072人最多，占總志工人數的33%；55-64歲的志工合計26萬4,347人次之，占總志工人數的23.7%。服務領域方面，以衛生福利、教育、環境類別為前三名。