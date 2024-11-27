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卓揆表揚全國績優志工 詹廖玲婕88歲本屆最高齡

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
行政院長卓榮泰（左一）主持「全國績優志工表揚典禮」，其中詹廖玲婕（左二）為本屆典禮最高齡的志工，今年高齡88歲。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（左一）主持「全國績優志工表揚典禮」，其中詹廖玲婕（左二）為本屆典禮最高齡的志工，今年高齡88歲。記者林俊良／攝影

衛生福利部為慶祝「國際志工日」、弘揚志願服務精神，今日下午在中油大樓國光廳盛大舉辦「全國績優志工表揚典禮」，表揚579位服務時數達8,000小時以上獲全國「志願服務績優金牌獎」志工。行政院院長卓榮泰、行政院政務委員陳時中、衛生福利部政務次長呂建德及立法委員王育敏親臨現場頒獎，感謝全國志工夥伴無私付出與努力，展現臺灣社會的溫暖與韌性。

衛生福利部統計，截至112年底，全國志工已達111萬4,604人，已備案的志工團隊數有2萬1,441隊，總服務時數達1億113萬3,264小時，相當於4萬8,621名專職人力。在志工年齡層分布方面，則以65歲以上的志工合計36萬8,072人最多，占總志工人數的33%；55-64歲的志工合計26萬4,347人次之，占總志工人數的23.7%。服務領域方面，以衛生福利、教育、環境類別為前三名。

其中詹廖玲婕為本屆典禮最高齡的志工，今年高齡88歲，17年來於財團法人創世社會福利基金會提供服務，累積服務時數達1萬316小時，用一雙溫暖的手，透過整理發票、寄送文宣、推廣植物人議題，將愛心傳遞到每個角落。

衛生福利部為慶祝「國際志工日」、弘揚志願服務精神，今天舉辦「全國績優志工表揚典禮」，表揚579位服務時數達8,000小時以上獲全國「志願服務績優金牌獎」志工。行政院院長卓榮泰（左四）、行政院政務委員陳時中（右二）、衛生福利部政務次長呂建德（左一）及立法委員王育敏（左二）親臨現場頒奬，感謝全國志工夥伴無私付出與努力，展現臺灣社會的溫暖與韌性。記者林俊良／攝影
衛生福利部為慶祝「國際志工日」、弘揚志願服務精神，今天舉辦「全國績優志工表揚典禮」，表揚579位服務時數達8,000小時以上獲全國「志願服務績優金牌獎」志工。行政院院長卓榮泰（左四）、行政院政務委員陳時中（右二）、衛生福利部政務次長呂建德（左一）及立法委員王育敏（左二）親臨現場頒奬，感謝全國志工夥伴無私付出與努力，展現臺灣社會的溫暖與韌性。記者林俊良／攝影
行政院院長卓榮泰（右五）主持「全國績優志工表揚典禮」，表揚579位服務時數達8,000小時以上獲全國「志願服務績優金牌獎」志工。記者林俊良／攝影
行政院院長卓榮泰（右五）主持「全國績優志工表揚典禮」，表揚579位服務時數達8,000小時以上獲全國「志願服務績優金牌獎」志工。記者林俊良／攝影

工人 行政院

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