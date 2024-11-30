鞋全家福年終慶 全面85折

文／ 鞋全家福 提供

圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福年終慶85折壓軸登場！即日起～12/9，限定品牌8折、會員再享95折，年度85折最後一檔，精彩可期不可錯過。

鞋全家福商品卡
年節犒賞員工、愛心公益捐贈等真心向您推薦鞋全家福商品卡，有1000元、500元及100元三種面額選擇，輕巧便利可分次使用，歲末年終送禮自用兩相宜、歡迎機關團體，公司行號提前預購尾牙年節贈品，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供
▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

diadora８折
11/29-12/4活動首6日，購買diadora男/女/童運動鞋８折。

圖／鞋全家福 提供
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GOODYEAR男戶外鞋８折
11/29-12/9購買GOODYEAR男戶外鞋正價品８折。

圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福線上購物

圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福實體門市會員線上購物同享９５折優惠、選擇實體門市取貨完全免運，會員生日當月還有生日購物金，歡迎多加使用線上購物。
鞋全家福線上購物網

線上購物*輸碼現折*
即日起到12/18，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入【EOYMKT-100】現折$100元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

MIT微笑協力店
鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

圖／鞋全家福 提供
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加入會員
會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，年終慶85折期間新申辦會員也可再享95折，首次下載並綁定鞋全家福APP，送開卡禮『100元電子折價券』、APP會員每年生日當月還有$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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▼首次加入鞋全家福Line@官方好友，立即送50元電子購物金！

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昂路名鞋館線上購物

圖／鞋全家福 提供
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即日起到12/9，昂路名鞋館線上購物專屬特惠
❤全館消費滿$2,000元，現折$150元；滿$3,000元，現折$300元
(此為線上購物專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒)

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昂路名鞋館線上購物網：https://reurl.cc/1v9NyQ

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