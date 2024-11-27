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管線會塞住？衛生紙能不能丟馬桶 環境部這樣說

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，僅剩10%的管線老舊廁所可標示應投入馬桶或垃圾桶，其餘都鼓勵應投入馬桶。示意圖／ingimage
環境部表示，僅剩10%的管線老舊廁所可標示應投入馬桶或垃圾桶，其餘都鼓勵應投入馬桶。示意圖／ingimage

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查明年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。立委指出，至今仍有超過半數民眾如廁後將衛生紙丟入垃圾桶，造成臭味瀰漫和病菌傳播等問題。環境部表示，僅剩10%的管線老舊廁所可標示應投入馬桶或垃圾桶，其餘都鼓勵應投入馬桶。

2008年起政府開始推廣衛生紙丟馬桶的概念，但是依環境部調查顯示，時至2024年仍有55%民眾使用公廁後將衛生紙丟入馬桶，除了造成臭味瀰漫、蚊蠅孳生外，衛生紙殘留的糞便也可能導致痢疾、A肝、腸病毒等病菌傳播，讓後續使用者有染疫風險外，也增加清潔人員的清掃時間與成本。另根據統計，全台4萬4000座公廁，其中管線超過30年以上的只有10%，其他管線均已更新過。

立委陳瑩審查時以日本為例，日本公廁能維持良好整潔度，一來廁所未設置垃圾桶，二來日本人喜歡使用濕式衛生紙，且屬於可降解的材質，但經查國內國內濕式衛生紙選擇少、使用者部普及和容解性技術仍不成熟。

陳瑩說，環境部宣導衛生紙丟馬桶已經多年，2019年推動的6年「優質公廁及美質環境推動計畫」預算達32.4億，但仍有半數民眾未配合衛生紙丟馬桶，環境部應深入了解先進國家具體改善公廁環境的可行性做法。

環境部環境管理署長顏旭明表示，衛生紙材質已經和各公會談妥，只要是水溶性材質就能丟入馬桶，剩下的10%老舊管線廁所可以特別標示衛生紙是否投入垃圾桶或馬桶。

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