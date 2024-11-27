變性後遭男上司性騷擾…她崩潰自傷得恐懼症 醫曝3成因

30歲陳小姐改變性別後樣貌出眾，常被男上司性騷擾，不知該如何應對的她，陸續出現自傷行為，經家人陪同下到門診求助，醫師診斷為「適應困難併發混合性情緒行為障礙」，同時合併「恐懼症」，所幸經治療後情況改善，現在的她比以往還有自信。

書田診所精神科主任醫師陳家駒分享，他曾收治的一名30歲陳小姐，就醫時主訴性別認同困擾讓她在生活適應困難，起初因為容貌焦慮，對鏡子中自己的樣子愈看愈不舒服，後來透過手術改變性別，變性後的她樣貌出眾，職場上常被男上司性騷擾，但對方無法得逞後，對她出現攻擊性言語，待人也變得刻薄。

不知道如何應對的陳小姐，開始感到憂鬱、焦慮、自我懷疑，也變得不想引人注目、害怕接觸人群，甚至數度自傷。所幸她在家人支持下，搭配醫療團隊的治療策略後逐漸好轉，也更適應新的性別角色，性格變得比以往自信，也能平常心過生活。

陳家駒表示，變性和性認同問題，同樣都困擾東西方父母及個案，性別認同或變性困擾形成因素複雜，主要包括「社會文化媒體」、「網路傳播」及「個人成長發展背景」等因素，其中社會文化媒體及網路傳播因素牽涉廣泛，如偏激極端個人主義自由主義、資本物質享樂主義、毒品、色情等的影響，或社會中的不友善環境、壓力、歧視等都可能引起困擾。

至於個人成長發展背景因素，陳家駒表示，個人成長發展背景若心理、性別、衛生、倫理教育忽略缺乏，或家庭倫理情緒關係、親子互動不良，在生活環境中，無法得到適當的支持與協助和兩性教育也可能引起困擾。

改善性別認同困擾要多管齊下，陳家駒提到，從生活環境學習適應與建構性教育知識，包括性生活調適，及日常生活、家庭、職場等公共角色行為調整學習，還有精神心理問題方面的治療，如認知、行為、自我心理心態情緒保護防衛，及社會、衛生、醫療及家庭支持網絡建構和危機處理技巧，若伴有情緒障礙，如憂鬱症、焦慮、恐懼症的相關症狀時，則配合適當的藥物治療。

陳家駒呼籲，性別認同困擾者除了面臨自我認同問題，可能還會要面對周圍環境的不友善、歧視差異，因此要推動全民、全社會人倫教育、醫療衛生教育，維護基本人權，不因為個人性別特質受到差別待遇，此外也仰賴身邊的親友多些關懷、包容與交流，一旦發覺任何性問題影響到情緒、行為上有異樣，甚至自傷或影響日常生活，應盡早就醫。

陳家駒提醒，變性及性認同困擾問題，是人生中有關生命、生活、生存的大問題，牽涉到角色、倫理規矩及行為責任等方方面面的實踐，要調整改變前務必三思，並學習有關性知識，以防後患。

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