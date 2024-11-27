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入冬首波冷氣團 人安基金會20據點開放街友夜宿

中央社／ 台北27日電

入冬首波冷氣團來襲，對露宿街頭無家者而言，是嚴峻生活考驗。人安基金會即起啟動防寒機制，全台20個服務據點點亮「防寒燈」，開放年老體弱的街友臨時夜宿，抵抗冷冽寒風。

中央氣象署預報今天起，大陸冷氣團南下，強度越越來越增強，預估28、29日清晨最冷，全台低溫攝氏12至15度，近山區平地因輻射冷卻影響，可能有10度左右低溫。

人安基金會今天透過新聞稿表示，全台20個服務據點點亮「防寒燈」，開放年老體弱的街友臨時夜宿各地平安站這週開始加強夜訪，並發送圍巾、毛帽等禦寒物資，讓街友及寒士可保暖頭部及手腳，防範因溫度降低或氣溫驟降時，可能造成心臟病及急性中風發作的機會。

寒流來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅。人安基金會呼籲，人安基金會長年提供街友防飢、防寒、防病等服務， 民眾若發現需要住宿或禦寒衣物的街友，可洽人安各地平安站，專線為02-2336-1247。

每年農曆年前，人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴，將於明年農曆年前，親送近1.4萬份年禮及應急紅包至清寒單媽、學子、老窮、街友、社會邊緣人等，盼社會大眾共襄善舉，助寒士翻轉人生，劃撥帳號為19695227（戶名：人安基金會，備註：吃飽小組）。

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