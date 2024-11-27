基隆山藥大餐10道山海在地美味亮相 28日開放限量預購

基隆市政府與市農會合舉辦的「山藥大餐」，12月7日晚間將在基隆港海產樓隆重登場，透過多樣創意佳餚邀請民眾品嘗當季最地道的山藥料理。這次限量100桌，11月28日上午9時開放現場訂購。10道山海及在地美味今天亮相，以山藥為主的特色佳餚，結合時令海鮮與其他在地食材，令人食指大動。

基隆市農會多年來積極輔導本地農民種植「基隆山藥」與「白雪玉」等優質品種，基隆得天獨厚的多雨低溫氣候，造就了山藥細緻綿密的口感與豐富的營養價值。山藥不僅是健康食材，更是基隆農業的重要代表之一。

山藥大餐邀請廚師以創意手法設計多道以山藥為主的特色佳餚，結合時令海鮮與其他在地食材，讓山藥的美味從傳統燉排骨，延伸到更精緻與創新的呈現，以山藥的鮮甜、脆度與綿密口感搭配其他新鮮食材，打造山海饗宴。菜單包括以山藥為配角的魚肉米粉鍋以及以山藥為主角的山藥白玉卷等10道佳餚。

活動餐券將於11月28日上午9時於基隆市政府產業發展處（地址：基隆市中正區信二路301號3樓）及基隆市農會（地址：基隆市七堵區明德一路149號）兩處同步進行販售，每處各有50桌名額，共計100桌。

山藥大餐每桌市價6000元，民眾只需繳交5500元，享優惠500元，每人限購2桌，餐券售完為止。去年相當搶購熱烈，供不應求。

副市長邱佩琳指出，山藥大餐不僅是對基隆山藥的推廣，還是讓市民與遊客共同感受基隆在地農業與文化的最佳機會，基隆山藥的品質和風味絕佳，市府將持續支持地方農產的發展，並以此活動為契機，促進基隆市的農業觀光與地方經濟的發展。